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AFP сообщило о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X

Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний новейшего лайнера 777X, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

По информации агентства, испытания прошли 5 сентября. На них присутствовали инспекторы Федерального управления гражданской авиации (FAA) США. Представитель ведомства в беседе с агентством пояснил, что речь шла об испытаниях на герметичность. Во время тестов самолет подвергается условиям, которые превышают реальные эксплуатационные условия, чтобы проверить его надежность, целостность и безопасность.

По данным AFP, тесты были прерваны после обнаружения неполадки. В чем именно заключается неполадка, не уточняется. Представитель Boeing отказался сообщить о том, будет ли в связи с этим отложен первый испытательный полет 777X, запланированный на начало 2020 г. Он лишь подтвердил агентству факт инцидента.

В марте телеканал CNN сообщил о первой презентации новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X – самого длинного пассажирского самолета в мире. Изначально его первый полет планировался на осень 2019 г., а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 г. Однако в июле Boeing решила перенести первый полет лайнера на начало 2020 г. в связи с проблемами с разработкой двигателя.