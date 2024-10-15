Reuters: Boeing заключил кредитное соглашение с консорциумом банков на $10 млрд

На фоне сообщения акции Boeing выросли на 2%. Поиск кредитования свидетельствует о диверсификации вариантов финансирования компании, так как у Boeing имеется задолженность $11,5 млрд со сроком погашения до 1 февраля 2026 г. Финансовые проблемы в компании обострились после того, как в сентябре около 33 000 сотрудников Boeing прекратили работу, что привело к остановке производства ее самого продаваемого самолета 737 MAX.