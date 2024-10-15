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Reuters: Boeing заключил кредитное соглашение с консорциумом банков на $10 млрд

Ведомости

Авиастроительная американская компания Boeing заключила кредитное соглашение на сумму $10 млрд с консорциумом банков в рамках нахождения источников финансирования из-за продолжающейся забастовки сотрудников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

На фоне сообщения акции Boeing выросли на 2%. Поиск кредитования свидетельствует о диверсификации вариантов финансирования компании, так как у Boeing имеется задолженность $11,5 млрд со сроком погашения до 1 февраля 2026 г. Финансовые проблемы в компании обострились после того, как в сентябре около 33 000 сотрудников Boeing прекратили работу, что привело к остановке производства ее самого продаваемого самолета 737 MAX.

Также компания 15 октября подала документы в регулятор рынков США на привлечение до $25 млрд посредством предложения акций и облигаций. Аналитики и инвесторы ожидают привлечения капитала к концу 2024 г. из-за необходимости погасить задолженность, пишет Reuters. По состоянию на 30 июня денежные средства и их эквиваленты у компании составляли $10,89 млрд.

24 сентября сотрудники компании отклонили предложение компании по повышению зарплат на 30%. В профсоюзе отметили, что предложение было выдвинуто без каких-либо обсуждений и не соответствует требованиям его членов. В ходе забастовок сотрудники авиакомпании требовали увеличения зарплат на 40%, но Boeing выступил с предложением поднять оплату труда на 25%. Предложение отклонили.

Забастовка стала первой в компании с 2008 г. 8 сентября было достигнуто предварительное соглашение между Международной ассоциацией машинистов и авиакосмических рабочих (IAM) и Boeing, предусматривающее повышение зарплаты на 25% в течение четырехлетнего контракта, что меньше 40%, на котором настаивал профсоюз. Предыдущий контракт истек 12 сентября. Сотрудники компании утверждают, что зарплаты и льгот в последнем предложении компании недостаточно для жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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