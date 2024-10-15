Reuters: Boeing заключил кредитное соглашение с консорциумом банков на $10 млрд
Авиастроительная американская компания Boeing заключила кредитное соглашение на сумму $10 млрд с консорциумом банков в рамках нахождения источников финансирования из-за продолжающейся забастовки сотрудников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
На фоне сообщения акции Boeing выросли на 2%. Поиск кредитования свидетельствует о диверсификации вариантов финансирования компании, так как у Boeing имеется задолженность $11,5 млрд со сроком погашения до 1 февраля 2026 г. Финансовые проблемы в компании обострились после того, как в сентябре около 33 000 сотрудников Boeing прекратили работу, что привело к остановке производства ее самого продаваемого самолета 737 MAX.
Также компания 15 октября подала документы в регулятор рынков США на привлечение до $25 млрд посредством предложения акций и облигаций. Аналитики и инвесторы ожидают привлечения капитала к концу 2024 г. из-за необходимости погасить задолженность, пишет Reuters. По состоянию на 30 июня денежные средства и их эквиваленты у компании составляли $10,89 млрд.
24 сентября сотрудники компании отклонили предложение компании по повышению зарплат на 30%. В профсоюзе отметили, что предложение было выдвинуто без каких-либо обсуждений и не соответствует требованиям его членов. В ходе забастовок сотрудники авиакомпании требовали увеличения зарплат на 40%, но Boeing выступил с предложением поднять оплату труда на 25%. Предложение отклонили.
Забастовка стала первой в компании с 2008 г. 8 сентября было достигнуто предварительное соглашение между Международной ассоциацией машинистов и авиакосмических рабочих (IAM) и Boeing, предусматривающее повышение зарплаты на 25% в течение четырехлетнего контракта, что меньше 40%, на котором настаивал профсоюз. Предыдущий контракт истек 12 сентября. Сотрудники компании утверждают, что зарплаты и льгот в последнем предложении компании недостаточно для жизни.