В России стали меньше производить коньяк и водку

Розничные продажи водки за январь – июль сократились на 4,2% до 41,4 млн декалитров. Продажи коньяка за тот же период снизились на 9,8%, до 7,1 млн декалитров. Категория ликероводочных изделий, наоборот, показала рост – на 15,3% до 10,2 млн декалитров. Всего спиртных напитков крепостью более 9% (без учета вина) было продано на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (66,8 млн декалитров).