В России стали меньше производить коньяк и водку
Производство коньяка в России в январе – сентябре 2025 г. снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росалкогольтабакконтроля, которые приводит ТАСС. За девять месяцев было выпущено 5,706 млн декалитров напитка. Также снизился и выпуск водки – на 6% до 52,413 млн декалитров.
Одновременно выросло производство ликеро-водочных изделий – на 9,4%. Россия произвела 13,403 млн декалитров ЛВИ. Выпуск виноградного вина тоже увеличился – на 11,6%. Виноделы отправили покупателям больше 26,783 млн декалитров. Производство игристых вин выросло на 9,6% до 12,222 млн декалитров.
Всего алкогольной продукции в январе – сентябре 2025 г. было выпущено на 9,1% меньше (120,782 млн декалитров), чем за аналогичный период 2024 г. При этом Росалкогольтабакконтроль в своей статистике не учитывает пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.
Спиртных напитков крепостью свыше 9% произвели на 4,2% меньше – 78,437 млн декалитров, а слабоалкогольной продукции, в том числе готовых коктейлей, – на 87,8% меньше, 1,131 млн декалитров.
Розничные продажи водки за январь – июль сократились на 4,2% до 41,4 млн декалитров. Продажи коньяка за тот же период снизились на 9,8%, до 7,1 млн декалитров. Категория ликероводочных изделий, наоборот, показала рост – на 15,3% до 10,2 млн декалитров. Всего спиртных напитков крепостью более 9% (без учета вина) было продано на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (66,8 млн декалитров).