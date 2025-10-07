Росавиация оценила возможные потери авиапарка России к 2030 году

По пессимистичному прогнозу Росавиации, к 2030 г. из эксплуатации могут быть выведены 339 самолетов и 200 вертолетов российских авиакомпаний. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.