Росавиация оценила возможные потери авиапарка России к 2030 году

Ведомости

По пессимистичному прогнозу Росавиации, к 2030 г. из эксплуатации могут быть выведены 339 самолетов и 200 вертолетов российских авиакомпаний. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По состоянию на 6 октября в распоряжении 76 авиакомпаний, выполняющих 99% всех рейсов, находится 1135 воздушных судов, из которых 1088 эксплуатируются, а 47 временно простаивают. Пессимистичный прогноз предусматривает выбытие порядка 339 самолетов.

«Это 230 отечественных воздушных судов, в том числе возрастом 40–60 лет, и 109 иностранных. Помимо этого планируется выбытие 200 вертолетов – 190 отечественных и 10 иностранных», – сообщил Ядров (цитата по ТАСС).

Он отметил, что средний возраст самолетов в парке 15 крупнейших российских авиакомпаний составляет около 14 лет, что ниже аналогичного показателя у большинства европейских и американских перевозчиков.

22 сентября сообщалось, что Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой смягчить санкции на поставки авиационных запчастей, мотивируя это вопросами безопасности. После начала спецоперации в феврале 2022 г. западные ограничения ограничили доступ российских авиакомпаний к самолетам и комплектующим иностранного производства.

