Россия попросила ICAO ослабить санкции на авиазапчасти

Ведомости

Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой смягчить санкции в отношении поставок запчастей для самолетов, мотивируя это вопросами безопасности. Об этом сообщает Reuters.

После начала спецоперации в феврале 2022 г. западные санкции перекрыли доступ российских авиакомпаний к самолетам иностранного производства и их комплектующим.

Отмечается, что инициатива России последовала после того, как США на прошлой неделе сняли санкции с белорусского перевозчика «Белавиа». Ограничения против него были введены за поддержку Минском Москвы.

11 сентября представитель Белого дома Джон Коул сообщил, что решение о снятии санкций было одобрено всеми профильными ведомствами и принято лично президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что дальнейшее смягчение ограничений остается предметом переговоров, и отметил, что отношения Вашингтона и Минска «хорошие, но не прекрасные».

