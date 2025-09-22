Россия попросила ICAO ослабить санкции на авиазапчасти
Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой смягчить санкции в отношении поставок запчастей для самолетов, мотивируя это вопросами безопасности. Об этом сообщает Reuters.
После начала спецоперации в феврале 2022 г. западные санкции перекрыли доступ российских авиакомпаний к самолетам иностранного производства и их комплектующим.
Отмечается, что инициатива России последовала после того, как США на прошлой неделе сняли санкции с белорусского перевозчика «Белавиа». Ограничения против него были введены за поддержку Минском Москвы.
11 сентября представитель Белого дома Джон Коул сообщил, что решение о снятии санкций было одобрено всеми профильными ведомствами и принято лично президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что дальнейшее смягчение ограничений остается предметом переговоров, и отметил, что отношения Вашингтона и Минска «хорошие, но не прекрасные».