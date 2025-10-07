«Камаз» презентовал новый туристический автобус

29 августа «Камаз» разместил отчетность по МСФО за первое полугодие 2025 г. Чистый убыток компании составил 30,9 млрд руб. против прибыли в размере 3,7 млрд руб. в 2024 г. Выручка упала на 18% почти до 154 млрд руб., себестоимость продаж составила 137,9 млрд руб. (-10% г/г), валовая прибыль сократилась более чем вдвое до 16,02 млрд руб., операционный убыток достиг 18,15 млрд руб. против прибыли почти 15 млрд руб. годом ранее.