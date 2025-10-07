«Камаз» презентовал новый туристический автобус
Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» представил на Петербургском международном газовом форуме новый туристический автобус «Камаз-52229», работающий на компримированном природном газе. Об этом сообщается на сайте компании.
Автобус разработали инженеры «Камаза» совместно со специалистами «Газпрома». В салоне находятся 47 мест, кухонный блок с холодильником и туалет. Кресло водителя оснащено пневмоподвеской, трехточечным ремнем безопасности, регулировкой подголовника и подлокотника, подогревом, датчиками присутствия и застегнутого ремня. Для него также предусмотрено спальное место.
Кроме того, автобус оснащен системами видеонаблюдения, климат-контролем и информационной системой помощи водителю. Объем его багажного отделения составляет не менее 3 куб. м. Ручную кладь также можно разместить на полках над сиденьями.
29 августа «Камаз» разместил отчетность по МСФО за первое полугодие 2025 г. Чистый убыток компании составил 30,9 млрд руб. против прибыли в размере 3,7 млрд руб. в 2024 г. Выручка упала на 18% почти до 154 млрд руб., себестоимость продаж составила 137,9 млрд руб. (-10% г/г), валовая прибыль сократилась более чем вдвое до 16,02 млрд руб., операционный убыток достиг 18,15 млрд руб. против прибыли почти 15 млрд руб. годом ранее.
По данным «Автостата», ситуация на рынке тяжелых грузовиков (более 14 т) в России по итогам первого полугодия 2025 г. продолжает оставаться непростой. Продажи в этом сегменте рухнули на 56% в годовом выражении до 22 013 автомобилей. Из них на долю «Камаза» пришлось 6419 единиц (-21%).