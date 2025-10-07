Оператор «Честного знака» обнаружил более 50 млн нарушений на маркетплейсах
Система маркировки «Честный знак», оператором которой является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), зафиксировала более 50 млн нарушений продаж на маркетплейсах за девять месяцев 2025 г., заявил директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский в ходе форума E-Retail Week 2025.
«За прошедшие девять месяцев на крупнейших маркетплейсах мы зафиксировали порядка 50 млн нарушений по товарам, которые подлежат обязательной маркировке. По сравнению с прошлым годом цифра снизилась на 30% – площадки заметно повысили качество контроля», – отметил он (цитата по ТАСС).
По словам Гущанского, основная часть нарушений касается товаров, у которых выявлены признаки контрафакта, а также связана с неприменением разрешительного режима. Работа с маркетплейсами ведется в ЦРПТ с 2023 г., соглашения заключены уже с девятью торговыми площадками.
3 сентября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что с начала действия механизма разрешительного кассового режима в России уже заблокировали продажу более 2 млрд потенциально опасных товаров. В пример он привел просроченную молочную продукцию. По его словам, процедура позволила уменьшить объем ее продаж в 41 раз.