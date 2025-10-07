Оператор «Честного знака» обнаружил более 50 млн нарушений на маркетплейсах

3 сентября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что с начала действия механизма разрешительного кассового режима в России уже заблокировали продажу более 2 млрд потенциально опасных товаров. В пример он привел просроченную молочную продукцию. По его словам, процедура позволила уменьшить объем ее продаж в 41 раз.