«Россия» запустит регулярные рейсы между Петербургом и Краснодаром с 10 октября

Ведомости

Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») с 10 октября начнет осуществлять регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Краснодар и в обратном направлении. Пассажиры уже могут приобрести билеты, сообщила пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания запустит рейсы по пятницам и воскресеньям. Пассажиры смогут летать в классах эконом и бизнес в самолетах Airbus A319 и A320. Как объяснили в пресс-службе «России», эти рейсы станут дополнительными к ежедневным полетам «Аэрофлота».

19 сентября «Аэрофлот» возобновил воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Краснодаром. В этот день состоялся первый за три года рейс из аэропорта «Пулково» в столицу Кубани. Компания перевезла 158 пассажиров.

