ЦРПТ: маркировка позволяет выявить нарушения в аптеках с вероятностью 100%
Система цифрового контроля в России с вероятностью почти 100% выявляет нелегальные, просроченные или изъятые из оборота лекарства с помощью индикаторов риска, заявил генеральный директор оператора маркировки «Честный знак», Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Андрей Кириллов на форуме «Антиконтрафакт» в Минске.
«В условиях отсутствия массовых внеплановых проверок аптечных организаций и благодаря работе индикаторов риска системы "Честный знак" Росздравнадзор провел более 360 целенаправленных проверок юридических лиц. Фактические нарушения были выявлены практически в 100% случаев», – отметил он (цитата по ТАСС).
Гендиректор ЦРПТ отметил, что без цифровых оповещений такой уровень эффективности был бы невозможен. Данные о нарушениях с 1 сентября автоматически направляются в Росздравнадзор, а разрешительный режим на кассах аптек теперь работает без интернета.
7 октября директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский также сообщил, что с января по сентябрь система «Честный знак» зафиксировала более 50 млн нарушений продаж на маркетплейсах. Он отметил, что площадки заметно повысили качество контроля, т. к. показатель нарушений снизился на 30% год к году.