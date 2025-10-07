ЦРПТ: маркировка позволяет выявить нарушения в аптеках с вероятностью 100%

7 октября директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский также сообщил, что с января по сентябрь система «Честный знак» зафиксировала более 50 млн нарушений продаж на маркетплейсах. Он отметил, что площадки заметно повысили качество контроля, т. к. показатель нарушений снизился на 30% год к году.