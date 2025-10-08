Кузбасс выполнил соглашение с РЖД по поставкам угля на восток

Погрузка на сети РЖД в сентябре 2025 г. составила 91,4 млн т. Это на 3,3% меньше, чем в тот же месяц прошлого года, однако объемы погрузки постепенно восстанавливаются. В августе и июле динамика составила -5,4%, в июне -9,2%. В период с января по сентябрь в восточном направлении экспорт угля вырос на 5% в сравнении с девятью месяцами 2024 г.