Кузбасс выполнил соглашение с РЖД по поставкам угля на восток
Кемеровская область в полном объеме выполнила план в рамках соглашения с РЖД по вывозу угля в восточном направлении за период с января по сентябрь 2025 г. Регион смог нарастить поставки, несмотря на отставание в первом полугодии на 0,8 млн т, сообщил в Telegram-канале председатель правительства субъекта РФ Андрей Панов.
«За последний месяц нам удалось нарастить объемы отгрузки угля на восток, что позволило наверстать отставание и выполнить соглашение с РЖД за 9 месяцев», – отметил областной премьер-министр. По его словам, Кузбассу теперь необходимо следить за «смерзаемостью» угля, предотвращать которую критически важно в зимнее время.
При этом Панов подчеркнул, что потери в несколько сотен миллионов рублей происходят регулярно из-за проблем при выгрузке угля. Ущерб терпят и отрасль, и порты, и перевозчик.
Погрузка на сети РЖД в сентябре 2025 г. составила 91,4 млн т. Это на 3,3% меньше, чем в тот же месяц прошлого года, однако объемы погрузки постепенно восстанавливаются. В августе и июле динамика составила -5,4%, в июне -9,2%. В период с января по сентябрь в восточном направлении экспорт угля вырос на 5% в сравнении с девятью месяцами 2024 г.