РЖД ввела в эксплуатацию обновленные вагоны СВ с двухметровыми полками
Новый вагоны уже курсируют в составе фирменных поездов № 19/20 «Тихий Дон» (Ростов-на-Дону – Москва) и № 11/12 (Анапа – Москва).
«Одна из главных особенностей – увеличенный до 2 м размер спальных мест (+16 см к стандартной длине)», – уточнили в компании.
В каждом из восьми купе установлены мультимедийные экраны, индивидуальные светильники, розетки и USB-разъемы. Также предусмотрены регулируемое освещение и специальные отделения для верхней одежды.
РЖД планирует направить обновленные вагоны на маршруты между Москвой и Новороссийском, Саранском, Воронежем, Тамбовом, Белгородом и Санкт-Петербургом.
7 октября РЖД сообщала о запуске продаж билетов в детские купе, предназначенные исключительно для пассажиров с детьми. При покупке билета они отмечаются специальными пиктограммами.