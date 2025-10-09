Wildberries анонсировал создание краудфандингового сервиса

8 октября председатель правления «Сбера» Герман Греф заявил, что кредитная организация поддерживает предложение о включении банков маркетплейсов в список системно значимых. По его словам, такие организации подвергаются довольно жесткому регулированию со стороны Банка России. При этом все ограничения к банкам маркетплейсов применять необязательно, например, повышенные надбавки к достаточности капитала для системно значимых банков не имеют большого значения.