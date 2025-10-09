Wildberries анонсировал создание краудфандингового сервиса
Wildberries & Russ запустит специальный сервис для инвестиций в компании, связанные с интернет-торговлей. «WB Копилку» можно будет открыть в мобильном приложении, сообщила компания.
«Мы хотим сделать инвестиции доступными для как можно большего количества людей, предоставив им инструмент с высоким уровнем доходности. <...> Поэтому мы разработали продукт, который позволит покупателям <...> стать частью роста динамично развивающегося бизнеса сегмента e-commerce», – отметил предправления «Вайлдберриз банка» и глава финтеха РВБ Георгий Горшков.
Доходность по новому инструменту будет зависеть от текущей ключевой ставки. По словам Горшкова, минимальная сумма инвестиций составит 100 руб. Предправления отметил, что возможность создания «Копилки» появилась у РВБ после того, как Центробанк России ввел режим операторов инвестплатформ.
Представители компании также рассказали, что в будущем инвесторы смогут в том числе вкладывать средства в бизнес продавцов, работающих на платформе Wildberries.
8 октября председатель правления «Сбера» Герман Греф заявил, что кредитная организация поддерживает предложение о включении банков маркетплейсов в список системно значимых. По его словам, такие организации подвергаются довольно жесткому регулированию со стороны Банка России. При этом все ограничения к банкам маркетплейсов применять необязательно, например, повышенные надбавки к достаточности капитала для системно значимых банков не имеют большого значения.