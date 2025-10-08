«Сбер» поддержал идею приравнять банки маркетплейсов к системно значимым

В 2021 г. российские маркетплейсы начали активно заходить в финансовый сектор. В феврале того года основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) стала владелицей 100% банка «Стандарт-кредит» (сейчас «Вайлдберриз банк») – «для дальнейшего развития ритейлера, его действующих сервисов для покупателей и бизнеса и запуска новых». Тогда же Ozon учредил микрофинансовую компанию «Озон кредит», а весной 2021 г. выкупил у Совкомбанка «Оней банк» и подал заявку на банковскую лицензию. Летом 2021 г. «Яндекс», владеющий маркетплейсом «Яндекс.Маркет», купил небольшой банк «Акрополь» (сейчас «Яндекс банк»).