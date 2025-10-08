«Сбер» поддержал идею приравнять банки маркетплейсов к системно значимым
ПАО «Сбербанк» поддерживает предложение о включении банков маркетплейсов в список системно значимых. Об этом заявил журналистам председатель правления «Сбера» Герман Греф.
«Если смотреть на количество открытых кошельков и карт банков маркетплейсов, то уже сейчас они формально входят в ТОП-5 банков. Это большая ответственность, даже с учетом того, что эти банки мало кредитуют», – сказал Греф.
По его словам, системно значимые банки подвергаются довольно жесткому регулированию со стороны Банка России. При этом в «Сбере» не считают необходимым применять все ограничения к банкам маркетплейсов. По мнению Грефа, повышенные надбавки к достаточности капитала для системно значимых банков не имеют большого значения. Вместе с тем намного важнее, если банки маркетплейсов будут соблюдать требования к поведенческому надзору, незлоупотреблению доминирующим положением, уровню надежности информационных систем, отметил глава Сбербанка.
«Кроме того, надзор за такими банками должен быть комплексным, с учетом их дочерних и связанных компаний, оказывающих, например, услуги кредитования через небанковские структуры – микрофинансовые компании и сервисы BNPL», – добавил Греф.
В 2021 г. российские маркетплейсы начали активно заходить в финансовый сектор. В феврале того года основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) стала владелицей 100% банка «Стандарт-кредит» (сейчас «Вайлдберриз банк») – «для дальнейшего развития ритейлера, его действующих сервисов для покупателей и бизнеса и запуска новых». Тогда же Ozon учредил микрофинансовую компанию «Озон кредит», а весной 2021 г. выкупил у Совкомбанка «Оней банк» и подал заявку на банковскую лицензию. Летом 2021 г. «Яндекс», владеющий маркетплейсом «Яндекс.Маркет», купил небольшой банк «Акрополь» (сейчас «Яндекс банк»).
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров комментировал «Ведомости. Аналитике» в феврале, что в настоящее время в составе всех крупнейших маркетплейсов – и Wildberries, и Ozon, и «Яндекс.Маркета» – работают полноценные банки, способные оказывать весь спектр банковских услуг.