Россия и Казахстан работают над новым магистральным газопроводом

По данным статслужбы Казахстана, поставки природного газа из России в Казахстан за первое полугодие 2025 г. выросли на треть в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь – июнь республика импортировала из РФ природного газа в газообразном состоянии на $320,9 млн (+35% относительно прошлого года).