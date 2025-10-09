Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Россия и Казахстан работают над новым магистральным газопроводом

Ведомости

Вопрос о сроках и маршруте поставок по новому магистральному газопроводу из России в Казахстан прорабатывается. Об этом заявил ТАСС первый вице-премьер республики Роман Скляр в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ).

Скляр уточнил, что проект нового газопровода предназначен для внутренней газификации Казахстана. Рабочие группы Москвы и Астаны сейчас рассматривают различные варианты по нему.

5 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и Скляр на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение, согласно которому поставки российского газа в Казахстан будут увеличены в 2025 и 2026 гг. На сколько они вырастут, не раскрывается.

По данным статслужбы Казахстана, поставки природного газа из России в Казахстан за первое полугодие 2025 г. выросли на треть в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь – июнь республика импортировала из РФ природного газа в газообразном состоянии на $320,9 млн (+35% относительно прошлого года).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь