Россия и Казахстан работают над новым магистральным газопроводом
Вопрос о сроках и маршруте поставок по новому магистральному газопроводу из России в Казахстан прорабатывается. Об этом заявил ТАСС первый вице-премьер республики Роман Скляр в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ).
Скляр уточнил, что проект нового газопровода предназначен для внутренней газификации Казахстана. Рабочие группы Москвы и Астаны сейчас рассматривают различные варианты по нему.
По данным статслужбы Казахстана, поставки природного газа из России в Казахстан за первое полугодие 2025 г. выросли на треть в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь – июнь республика импортировала из РФ природного газа в газообразном состоянии на $320,9 млн (+35% относительно прошлого года).