«Новабев групп» сократила общие отгрузки на 3% за девять месяцев 2025 года
ПАО «Новабев групп» сократила общие отгрузки за девять месяцев 2025 г. на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 10,5 млн дал. Снижение обусловлено масштабной хакерской атакой, которая произошла 14 июля. Об этом сообщается на сайте компании.
В сентябре общие отгрузки выросли на 2% год к году. Отгрузки собственных брендов уменьшились на 1% и достигли 8,4 млн дал. Импортные бренды были отгружены в объеме 2,1 млн дал. Это на 10% ниже показателя 2024 г. Хакерская атака повлияла на импорт, так как затронула работу таможенного склада. Сейчас ситуация нормализовалась.
Сеть «Винлаб» нарастила количество торговых точек до 2163. С начала года открыты 122 новых магазина. За девять месяцев выручка сети выросла на 8,7%. Средний чек увеличился на 9,9%, в то же время трафик снизился на 1,1% в связи с временным закрытием точек во время кибератаки.
17 июля «Ведомости» писали, что производитель водки Beluga и «Беленькая» прекратил отгрузки продукции на несколько дней из-за технического сбоя, который в компании связали с «беспрецедентной» кибератакой. Из-за действий хакеров была нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов, включая «Винлаб».
«Нобаев групп» – российская алкогольная компания и один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в России. За 2024 г. выручка компании по МСФО выросла на 15,9% до 135,5 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 43,1% и достигла 4,6 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 3% и составил 18,7 млрд руб. Продажи продукции увеличились на 12,4% до 167,6 млрд руб.