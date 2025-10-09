«Новабев групп» сократила общие отгрузки на 3% за девять месяцев 2025 года

В сентябре общие отгрузки выросли на 2% год к году. Отгрузки собственных брендов уменьшились на 1% и достигли 8,4 млн дал. Импортные бренды были отгружены в объеме 2,1 млн дал. Это на 10% ниже показателя 2024 г. Хакерская атака повлияла на импорт, так как затронула работу таможенного склада. Сейчас ситуация нормализовалась.