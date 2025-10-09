Миллер: поставки газа в Центральную Азию за восемь месяцев выросли на 15%
Объем поставок российского газа в Узбекистан, Киргизию и Казахстан за восемь месяцев 2025 г. увеличился на 15% в годовом выражении. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ).
«Это большие объемы», – подчеркнул Миллер (цитата по «РИА Новости»).
7 июня 2024 г. Миллер и председатель правления казахстанской компании Qazaqgaz Санжар Жаркешов на ПМЭФе подписали долгосрочные договоры по транспортировке российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана и Киргизии. Срок действия договоров – 2025-2040 гг.
«Газпром» также заключил с Минэнерго Киргизии долгосрочные контракты на поставку природного газа в республику. Кроме того, были подписаны долгосрочные контракты на поставку газа между ООО «Газпром Кыргызстан» и крупными потребителями топлива в Киргизии – ОАО «Электрические станции» и КП «Бишкектеплоэнерго».
«Газпром» начал поставки газа в Узбекистан в октябре 2023 г. Контракт на поставку топлива в республику транзитом через территорию Казахстана компания заключила еще в июне 2023 г.