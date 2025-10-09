Миллер: поставки газа в Центральную Азию за восемь месяцев выросли на 15%

«Газпром» также заключил с Минэнерго Киргизии долгосрочные контракты на поставку природного газа в республику. Кроме того, были подписаны долгосрочные контракты на поставку газа между ООО «Газпром Кыргызстан» и крупными потребителями топлива в Киргизии – ОАО «Электрические станции» и КП «Бишкектеплоэнерго».