Turkish Airlines может отказаться от заказа Boeing в пользу Airbus
Авиакомпания Turkish Airlines рассматривает возможность отмены заказа на самолеты Boeing 737 MAX. Авиаперевозчик может выбрать Airbus, если не будут достигнуты удовлетворительные условия по поставке двигателей с CFM International. Об этом сообщил Reuters председатель совета директоров авиакомпании Ахмет Болат.
Болат отметил, что если CFM International предложит выполнимые экономические условия, сделка с Boeing будет подписана. В противном случае авиакомпания перейдет на Airbus. Переговоры продолжаются.
26 сентября стало известно о намерении Turkish Airlines купить до 225 самолетов Boeing. В частности, авиакомпания собиралась приобрести лайнеры 787 Dreamliner и Boeing 737 MAX. Заказ может стать крупнейшим единовременным заказом на узкофюзеляжные лайнеры в истории Boeing.
По данным британской консалтинговой фирмы Cirium, 7 октября Airbus A320 стал самым продаваемым лайнером в истории и обогнал Boeing 737. Рекорд Boeing оказался побит после доставки самолета саудовской авиакомпании Flynas. С 1988 г., когда были введены в эксплуатацию Airbus A320, по всему миру было поставлено 12 260 воздушных судов.