Turkish Airlines может отказаться от заказа Boeing в пользу Airbus

По данным британской консалтинговой фирмы Cirium, 7 октября Airbus A320 стал самым продаваемым лайнером в истории и обогнал Boeing 737. Рекорд Boeing оказался побит после доставки самолета саудовской авиакомпании Flynas. С 1988 г., когда были введены в эксплуатацию Airbus A320, по всему миру было поставлено 12 260 воздушных судов.