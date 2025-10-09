«Газпром» и Белоруссия утвердили дорожную карту сотрудничества до 2030 года
Документ подписали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич.
Дорожная карта предусматривает углубление взаимодействия в топливно-энергетической и промышленной сферах, расширение использования белорусской продукции на предприятиях «Газпрома», развитие совместного производства современной техники и оборудования для энергетики, а также повышение уровня технологической кооперации.
8 октября «Газпром» также сообщал о подписании на Петербургском международном газовом форуме меморандума с правительством Казахстана о строительстве нового магистрального газопровода из России в Казахстан. Кроме того, стороны договорились о переработке казахстанского газа Карачаганакского месторождения на модернизируемом Оренбургском газоперерабатывающем заводе.