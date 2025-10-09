Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Газпром» и Белоруссия утвердили дорожную карту сотрудничества до 2030 года

Ведомости

«Газпром» и правительство Белоруссии подписали дорожную карту развития сотрудничества на 2025–2030 гг., сообщили в компании.

Документ подписали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич.

Дорожная карта предусматривает углубление взаимодействия в топливно-энергетической и промышленной сферах, расширение использования белорусской продукции на предприятиях «Газпрома», развитие совместного производства современной техники и оборудования для энергетики, а также повышение уровня технологической кооперации.

8 октября «Газпром» также сообщал о подписании на Петербургском международном газовом форуме меморандума с правительством Казахстана о строительстве нового магистрального газопровода из России в Казахстан. Кроме того, стороны договорились о переработке казахстанского газа Карачаганакского месторождения на модернизируемом Оренбургском газоперерабатывающем заводе.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь