«Газпром» и Белоруссия утвердили дорожную карту сотрудничества до 2030 года

8 октября «Газпром» также сообщал о подписании на Петербургском международном газовом форуме меморандума с правительством Казахстана о строительстве нового магистрального газопровода из России в Казахстан. Кроме того, стороны договорились о переработке казахстанского газа Карачаганакского месторождения на модернизируемом Оренбургском газоперерабатывающем заводе.