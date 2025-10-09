«Газпром» раскрыл детали проекта газопровода в Казахстан

В феврале 2023 г. бывший министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков говорил, что Казахстан продолжает изучение различных вариантов газоснабжения севера и востока страны, в том числе за счет строительства новых газопроводов из России. Ранее власти Казахстана сообщали о переговорах по строительству газопроводов Барнаул – Рубцовск – Семей (Семипалатинск) – Усть-Каменогорск с ответвлением на Павлодар и Омск – Павлодар – Семей с ответвлением на Усть-Каменогорск.