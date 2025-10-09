Газета
Главная / Бизнес /

«Газпром» раскрыл детали проекта газопровода в Казахстан

Ведомости

Меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан направлен на решение вопросов газификации северо-восточной части республики и Астаны. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

«Мы с [первым вице-премьером Казахстана] Романом Васильевичем [Скляром] обсуждаем схемы поставки газа, в том числе с учетом наших новых проектов. Казахстан заинтересован в газификации северо-восточных регионов, в газификации Астаны. Меморандум, который мы подписали с Романом Васильевичем Скляром на форуме, касается как раз этих вопросов», – сказал Миллер.

8 октября «Газпром» сообщил о подписании на Петербургском международном газовом форуме с правительством Казахстана меморандума о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан.

Также стороны подписали соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России. Документ фиксирует договоренности о сотрудничестве в области переработки газа Карачаганакского месторождения на Оренбургском газоперерабатывающем заводе, который будет модернизирован.

В рамках рабочей встречи Миллер и Скляр обсудили перспективы развития взаимодействия в газовой сфере. В сообщении «Газпрома» отмечается, что в ходе встречи была отмечена нацеленность сторон на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Казахстана в природном газе.

Поставки газа в ЕС по «Турецкому потоку» в январе – августе выросли на 7%

Бизнес / ТЭК

В феврале 2023 г. бывший министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков говорил, что Казахстан продолжает изучение различных вариантов газоснабжения севера и востока страны, в том числе за счет строительства новых газопроводов из России. Ранее власти Казахстана сообщали о переговорах по строительству газопроводов Барнаул – Рубцовск – Семей (Семипалатинск) – Усть-Каменогорск с ответвлением на Павлодар и Омск – Павлодар – Семей с ответвлением на Усть-Каменогорск.

Еще один вариант газификации северных и восточных регионов Казахстана – строительство второго и третьего этапов магистрального газопровода «Сарыарка», который связывает юг республики и столицу страны Астану.

