Главная / Бизнес /

Владелец Cartier подал 31 заявку в Роспатент

Ведомости

Швейцарский холдинг Richemont International подал 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России, сообщает ТАСС. 

В портфель группы входят бренды Cartier, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin, Roger Dubuis, Baume & Mercier, Panerai, Jaeger-LeCoultre. По данным базы Роспатента, заявки холдинга связаны с этими дочерними компаниями. В них указаны логотипы «дочек», названия коллекций, марок часов, аксессуаров на русском и английских языках, выяснило агентство. 

По данным ТАСС, наибольшее количество заявок – 14 – Richemont подал в июле.

В конце сентября стало известно, что Chanel подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков для парфюма. Заявки поступили в начале сентября из Швейцарии. До этого заявку в Роспатент подала испанская компания Inditex, владеющая брендом одежды Zara.

После начала российской спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории РФ. О временном закрытии магазинов в стране объявили Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), а также Prada, Chanel, Cartier и др.

