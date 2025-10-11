Владелец Cartier подал 31 заявку в Роспатент
Швейцарский холдинг Richemont International подал 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России, сообщает ТАСС.
В портфель группы входят бренды Cartier, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin, Roger Dubuis, Baume & Mercier, Panerai, Jaeger-LeCoultre. По данным базы Роспатента, заявки холдинга связаны с этими дочерними компаниями. В них указаны логотипы «дочек», названия коллекций, марок часов, аксессуаров на русском и английских языках, выяснило агентство.
По данным ТАСС, наибольшее количество заявок – 14 – Richemont подал в июле.
В конце сентября стало известно, что Chanel подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков для парфюма. Заявки поступили в начале сентября из Швейцарии. До этого заявку в Роспатент подала испанская компания Inditex, владеющая брендом одежды Zara.
После начала российской спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории РФ. О временном закрытии магазинов в стране объявили Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), а также Prada, Chanel, Cartier и др.