Поставки СПГ из России в Испанию сократились до минимума с сентября 2021 года

В прошлом месяце Испания закупила у РФ эквивалент 1128 ГВт\ч газа (4,1% общего объема поставок), а в сентябре прошло года – 3368 ГВт\ч. За девять месяцев 2025 г. Мадрид закупил в РФ 31 637 ГВт\ч газа, что составляет 11,5% от общего объема импорта. С января по сентябрь РФ была третьим главным поставщиком топлива в королевство после Алжира и США, отмечает ТАСС.