Поставки СПГ из России в Испанию сократились до минимума с сентября 2021 года
В сентябре 2025 г. сократились поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию, Москва в результате сейчас занимает пятое место по объемам импорта топлива в эту страну. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на данные энергетической компании Enagás.
В прошлом месяце Испания закупила у РФ эквивалент 1128 ГВт\ч газа (4,1% общего объема поставок), а в сентябре прошло года – 3368 ГВт\ч. За девять месяцев 2025 г. Мадрид закупил в РФ 31 637 ГВт\ч газа, что составляет 11,5% от общего объема импорта. С января по сентябрь РФ была третьим главным поставщиком топлива в королевство после Алжира и США, отмечает ТАСС.
По данным агентства Europa Press, в сентябре текущего года был зафиксирован самый низкий показатель с сентября 2021 г.
По итогам 2024 г. Россия заняла второе место после Алжира по объемам поставок сжиженного природного газа в Испанию, сообщала Enagas. По данным компании, с января по декабрь прошлого года страна закупила у РФ эквивалент 72 360 ГВт\ч газа. Доля российских поставок этой стране достигла 21,3%. США расположились на третьем месте.