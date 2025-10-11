Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Поставки СПГ из России в Испанию сократились до минимума с сентября 2021 года

Ведомости

В сентябре 2025 г. сократились поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию, Москва в результате сейчас занимает пятое место по объемам импорта топлива в эту страну. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на данные энергетической компании Enagás.

В прошлом месяце Испания закупила у РФ эквивалент 1128 ГВт\ч газа (4,1% общего объема поставок), а в сентябре прошло года – 3368 ГВт\ч. За девять месяцев 2025 г. Мадрид закупил в РФ 31 637 ГВт\ч газа, что составляет 11,5% от общего объема импорта. С января по сентябрь РФ была третьим главным поставщиком топлива в королевство после Алжира и США, отмечает ТАСС.

По данным агентства Europa Press, в сентябре текущего года был зафиксирован самый низкий показатель с сентября 2021 г.

По итогам 2024 г. Россия заняла второе место после Алжира по объемам поставок сжиженного природного газа в Испанию, сообщала Enagas. По данным компании, с января по декабрь прошлого года страна закупила у РФ эквивалент 72 360 ГВт\ч газа. Доля российских поставок этой стране достигла 21,3%. США расположились на третьем месте.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её