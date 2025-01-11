Россия стала вторым главным поставщиком СПГ в Испанию по итогам года
Россия по итогам 2024 г. заняла второе место после Алжира по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию, следует из данных испанской энергетической компании Enagas.
По данным компании, на которые ссылается ТАСС, с января по декабрь прошлого года Испания закупила у РФ эквивалент 72 360 ГВт\ч газа. Доля российских поставок этой стране достигла 21,3%. США расположились на третьем месте.
Испания в прошлом году получала энергоресурсы из 14 стран, говорится также на сайте компании. Королевство внесло свой вклад в безопасность поставок в другие страны Европы, поставив им в общей сложности 34,5 ТВт\ч газа. Отмечается, что операции по погрузке соответствовали положениям 14-го пакета антироссийских санкций ЕС. Подземные газовые хранилища были заполнены по итогам года на 80%, говорится в релизе.
В июле 2023 г. Испания закупила у России эквивалент 8764 ГВт\ч сжиженного природного газа, доля российского импорта в общем объеме поставок энергоносителя тогда составила 27,6%.