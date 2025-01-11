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Россия стала вторым главным поставщиком СПГ в Испанию по итогам года

Ведомости

Россия по итогам 2024 г. заняла второе место после Алжира по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию, следует из данных испанской энергетической компании Enagas.

По данным компании, на которые ссылается ТАСС, с января по декабрь прошлого года Испания закупила у РФ эквивалент 72 360 ГВт\ч газа. Доля российских поставок этой стране достигла 21,3%. США расположились на третьем месте.

Испания в прошлом году получала энергоресурсы из 14 стран, говорится также на сайте компании. Королевство внесло свой вклад в безопасность поставок в другие страны Европы, поставив им в общей сложности 34,5 ТВт\ч газа. Отмечается, что операции по погрузке соответствовали положениям 14-го пакета антироссийских санкций ЕС. Подземные газовые хранилища были заполнены по итогам года на 80%, говорится в релизе.

В июле 2023 г. Испания закупила у России эквивалент 8764 ГВт\ч сжиженного природного газа, доля российского импорта в общем объеме поставок энергоносителя тогда составила 27,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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