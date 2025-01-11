Россия стала вторым главным поставщиком СПГ в Испанию по итогам года

Испания в прошлом году получала энергоресурсы из 14 стран, говорится также на сайте компании. Королевство внесло свой вклад в безопасность поставок в другие страны Европы, поставив им в общей сложности 34,5 ТВт\ч газа. Отмечается, что операции по погрузке соответствовали положениям 14-го пакета антироссийских санкций ЕС. Подземные газовые хранилища были заполнены по итогам года на 80%, говорится в релизе.