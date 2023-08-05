Россия стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию
В июле Испания закупила у России эквивалент 8 764 ГВтч сжиженного природного газа (СПГ), доля российского импорта в общем объеме поставок энергоносителя составила 27,6%, закупки у Алжира достигли в июле 28,7%, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.
За первые семь месяцев 2023 г. Мадрид закупил у России 49 909 ГВтч газа, в то время как в прошлом году объем закупок составил 28 265 ГВтч.
По итогам июня Россия заняла первое место по объемам поставок газа в Испанию, тогда королевство закупило у РФ эквивалент 7 673 ГВтч СПГ, сообщала Enagas. По данным энергетической компании, в прошлом году объем закупленного у РФ газа вырос на 45%, однако Москва по уровню поставок все еще уступает США, Алжиру и Нигерии.
В конце марта в российском посольстве в Мадриде сообщили, что экспорт в Испанию на фоне наращивания поставок газа увеличился на 26,4% и составил 7,6 млрд евро. В диппредставительстве тогда уточнили, что Мадрид увеличил поставки российских энергоносителей на 46%, за счет чего Москва заняла четвертое место в списке основных поставщиков газа (12,1% общего объема).