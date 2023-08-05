Россия стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию

По итогам июня Россия заняла первое место по объемам поставок газа в Испанию, тогда королевство закупило у РФ эквивалент 7 673 ГВтч СПГ, сообщала Enagas. По данным энергетической компании, в прошлом году объем закупленного у РФ газа вырос на 45%, однако Москва по уровню поставок все еще уступает США, Алжиру и Нигерии.