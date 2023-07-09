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Бизнес

Испанская Enagas назвала Россию главным поставщиком газа по итогам июня

Ведомости

Испанская энергетическая компания Enagas заявила, что по итогам июня Россия заняла первое место по объемам поставок газа в Испанию, королевство закупило у РФ эквивалент 7 673 ГВтч сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на данные Enagas пишет ТАСС.

Доля российского импорта в общем объеме поставок газа составляет 26,8%. Мадрид закупает газ также у Алжира (21%) и США (18,5%). По данным Enagas, за полгода Москва поставила королевству 41 145 ГВтч СПГ, а в первые шесть месяцев 2022 г. этот показатель находился на уровне 22 948 ГВтч. По данным энергетической компании, по итогам прошлого года объем закупленного у РФ газа вырос на 45%, однако Москва по уровню поставок все еще уступает США, Алжиру и Нигерии.

В конце марта в российском посольстве в Мадриде сообщили, что экспорт в Испанию на фоне наращивания поставок газа увеличился на 26,4% и составил 7,6 млрд евро. В диппредставительстве тогда уточнили, что Мадрид увеличил поставки российских энергоносителей на 46%, за счет чего Москва заняла четвертое место в списке основных поставщиков газа (12,1% общего объема).

В июне 2022 г. Россия стала вторым по объему экспортером природного газа в Испанию, обогнав Алжир, писал Bloomberg со ссылкой на данные Enagas.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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