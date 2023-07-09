Испанская Enagas назвала Россию главным поставщиком газа по итогам июня

Доля российского импорта в общем объеме поставок газа составляет 26,8%. Мадрид закупает газ также у Алжира (21%) и США (18,5%). По данным Enagas, за полгода Москва поставила королевству 41 145 ГВтч СПГ, а в первые шесть месяцев 2022 г. этот показатель находился на уровне 22 948 ГВтч. По данным энергетической компании, по итогам прошлого года объем закупленного у РФ газа вырос на 45%, однако Москва по уровню поставок все еще уступает США, Алжиру и Нигерии.