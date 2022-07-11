Россия обогнала Алжир по объемам поставок газа в Испанию

Импорт российского газа в Испанию достиг 8,7 тыс. ГВт/ч, что в два раза превышает майские показатели. Российский газ покрывает 24% общего спроса на газ в Испании. Экспорт природного газа из Алжира сократился с 9 до 7,7 ГВт/ч по сравнению с показателями в прошлом месяце. Объем экспорта снизился в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В итоге сейчас газ из Алжира составляет 22% от общего потребления в Испании.