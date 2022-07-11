Россия обогнала Алжир по объемам поставок газа в Испанию
В июне Россия стала вторым по объему экспортером природного газа в Испанию, обогнав Алжир, который традиционно являлся основным поставщиком королевства, пишет Bloomberg со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas.
Импорт российского газа в Испанию достиг 8,7 тыс. ГВт/ч, что в два раза превышает майские показатели. Российский газ покрывает 24% общего спроса на газ в Испании. Экспорт природного газа из Алжира сократился с 9 до 7,7 ГВт/ч по сравнению с показателями в прошлом месяце. Объем экспорта снизился в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В итоге сейчас газ из Алжира составляет 22% от общего потребления в Испании.
При этом США остаются главным поставщиком газа в Испанию, удовлетворяя до 30% потребностей.
Сокращение поставок газа из Алжира, исторически крупнейшего газового партнера Испании, стало следствием дипломатической напряженности, связанной с решением премьер-министра Испании Педро Санчеса поддержать Марокко в споре вокруг Западной Сахары, отмечает агентство. В марте он направил письмо королю Мухаммеду VI и подчеркнул, что считает марокканскую инициативу об автономии регионов Сахары, представленную в 2007 г., наиболее серьезной, реалистичной и надежной основой для разрешения этого спорного вопроса.
В результате в начале июня власти Алжира сообщили о желании прекратить все экспортные и импортные операции с Испанией.
Между тем, 29 июня AFP рассказало о том, что Испания начала использовать газопровод Магриб – Европа (MGE), который раньше использовался для экспорта газа из Алжира в Испанию, для перенаправления газа в Марокко. Сейчас Алжир поставляет газ в Испанию по подводному газопроводу Medgaz, напрямую соединяющему две страны при условии, что Испания не будет реэкспортировать энергоноситель в Марокко.
В приоритете Испании по-прежнему остается сжиженный природный газ (СПГ), на долю которого в июне пришлось почти 77% импорта газа, что на 29% больше по сравнению с июнем 2021 г. Алжир поставляет в Испанию в основном трубопроводный газ, доля СПГ невелика. Россия отправляет в королевство только СПГ, который идет с проекта «Ямал СПГ».
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