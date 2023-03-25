Посольство сообщило о росте товарооборота России и Испании на 8,5%
В прошлом году товарооборот между Россией и Испанией достиг 8,9 млрд евро, рост по сравнению с показателями 2021 г. составил 8,5%, сообщили ТАСС в российском посольстве в Мадриде.
Там рассказали, что двусторонний товарооборот продемонстрировал позитивную динамику, несмотря на присоединение Мадрида к антироссийским санкциям Евросоюза и «общий негативный фон» в отношениях двух стран. По данным посольства, российский экспорт в Испанию на фоне наращивания поставок газа увеличился на 26,4% и составил 7,6 млрд евро, а импорт Испании в РФ снизился на 42% до 1,28 млрд евро.
В диппредставительстве уточнили, что Мадрид увеличил поставки российских энергоносителей на 46%, за счет чего Москва заняла четвертое место в списке основных поставщиков газа (12,1% общего объема).
«Такая тенденция сохранилась и в первые месяцы текущего года – например, в феврале сюда было экспортировано 5,5 тыс. ГВт·ч нашего газа, что на 151% больше по сравнению с февралем 2022 года», – рассказали в посольстве, добавив, что между «Новатэком»и испанской Naturgy действует крупный контракт.