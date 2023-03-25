Посольство сообщило о росте товарооборота России и Испании на 8,5%

Там рассказали, что двусторонний товарооборот продемонстрировал позитивную динамику, несмотря на присоединение Мадрида к антироссийским санкциям Евросоюза и «общий негативный фон» в отношениях двух стран. По данным посольства, российский экспорт в Испанию на фоне наращивания поставок газа увеличился на 26,4% и составил 7,6 млрд евро, а импорт Испании в РФ снизился на 42% до 1,28 млрд евро.