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Экономика

Посольство сообщило о росте товарооборота России и Испании на 8,5%

Ведомости

В прошлом году товарооборот между Россией и Испанией достиг 8,9 млрд евро, рост по сравнению с показателями 2021 г. составил 8,5%, сообщили ТАСС в российском посольстве в Мадриде.

Там рассказали, что двусторонний товарооборот продемонстрировал позитивную динамику, несмотря на присоединение Мадрида к антироссийским санкциям Евросоюза и «общий негативный фон» в отношениях двух стран. По данным посольства, российский экспорт в Испанию на фоне наращивания поставок газа увеличился на 26,4% и составил 7,6 млрд евро, а импорт Испании в РФ снизился на 42% до 1,28 млрд евро.

В диппредставительстве уточнили, что Мадрид увеличил поставки российских энергоносителей на 46%, за счет чего Москва заняла четвертое место в списке основных поставщиков газа (12,1% общего объема).

«Такая тенденция сохранилась и в первые месяцы текущего года – например, в феврале сюда было экспортировано 5,5 тыс. ГВт·ч нашего газа, что на 151% больше по сравнению с февралем 2022 года», – рассказали в посольстве, добавив, что между «Новатэком»и испанской Naturgy действует крупный контракт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных