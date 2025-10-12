В России впервые с 2024 года снизились цены на красную икру

По данным ВАРПЭ, объем красной икры, поставленной на российский рынок с 1 мая по 1 августа 2025 г., увеличился на 18% в сравнении с тем же периодом 2024 г. По мнению президента ассоциации Германа Зверева, рост объемов красной икры на рынке в РФ связан с увеличением вылова тихоокеанского лосося. С помощью этой рыбы в России появляется более 90% всей красной икры.