В России впервые с 2024 года снизились цены на красную икру
Стоимость красной икры в сентябре опустилась ниже 9500 руб., последний раз такая цена фиксировалась в декабре 2024 г., передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.
В прошлом месяце стоимость красной икры составляла в среднем по стране 9400 руб. против 9500 руб в августе. В декабре 2024 г. этот продукт продавали в среднем за 9200 руб., затем цена росла.
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прогнозировала, что объем икры (в сырце) по итогам путины составит 21 000 т. Объем вылова рыбы составит около 330 000 т, что на треть больше, чем в 2024 г., но вдвое меньше, чем в 2023 г.
По данным ВАРПЭ, объем красной икры, поставленной на российский рынок с 1 мая по 1 августа 2025 г., увеличился на 18% в сравнении с тем же периодом 2024 г. По мнению президента ассоциации Германа Зверева, рост объемов красной икры на рынке в РФ связан с увеличением вылова тихоокеанского лосося. С помощью этой рыбы в России появляется более 90% всей красной икры.