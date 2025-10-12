Газета
Главная / Бизнес /

Минэнерго назвало пользу от отмены акциза на дизель из авиакеросина

Ведомости

Отмена акциза на дизельное топливо из авиакеросина повысит экономическую эффективность производства его зимних сортов. Это произойдет за счет увеличения предельной температуры фильтруемости и застывания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минэнерго РФ.

Ранее 12 октября президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения компонентов. Льгота распространяется на российские организации, не имеющие свидетельства о регистрации операций по переработке нефтяного сырья.

По документу дизельное топливо, полученное российскими организациями в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов, не считается подакцизным товаром. Действие указа распространяется на период с 1 октября 2025 г. по 1 мая 2026 г.

