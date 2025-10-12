Газета
Путин отменил акцизы на дизельное топливо до 1 мая 2026 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения компонентов. Льгота распространяется на российские организации, не имеющие свидетельства о регистрации операций по переработке нефтяного сырья. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом дизельное топливо, полученное российскими организациями в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов, не признается подакцизным товаром. Действие указа распространяется на период с 1 октября 2025 г. по 1 мая 2026 г. Указ направлен на поддержку российских производителей, осуществляющих смешение топливных компонентов без полноценной переработки нефтяного сырья.

Указ начал действовать в день подписания – 12 октября.

В начале сентября «Ведомости» писали со ссылкой на расчеты Центра ценовых индексов (ЦЦИ), что объем выплат из федерального бюджета нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в рамках демпфирующего механизма на топливном рынке в августе 2024 г. вырос до максимума с марта этого года и составил 75,5 млрд руб. Объем выплат в августе на 8% превышает показатель выплат в июле, но в 2,2 раза меньше показателя августа 2024 г.

