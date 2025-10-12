Путин отменил акцизы на дизельное топливо до 1 мая 2026 года

В начале сентября «Ведомости» писали со ссылкой на расчеты Центра ценовых индексов (ЦЦИ), что объем выплат из федерального бюджета нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в рамках демпфирующего механизма на топливном рынке в августе 2024 г. вырос до максимума с марта этого года и составил 75,5 млрд руб. Объем выплат в августе на 8% превышает показатель выплат в июле, но в 2,2 раза меньше показателя августа 2024 г.