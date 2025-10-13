Производство товарной продукции «Акрона» за девять месяцев выросло на 9%
Производитель удобрений «Акрон» за девять месяцев 2025 г. нарастил товарный выпуск продукции на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,8 т. Об этом сообщается на сайте группы.
Производство минеральных удобрений за отчетный период увеличилось на 6,9% и достигло 5,4 т. Выпуск промышленной продукции возрос на 22,7% год к году и составил 1,1 т.
27 мая «Акрон» опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2025 г. Выручка группы по МСФО выросла на 30% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 66,9 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период увеличилась более чем в два раза: с 6,476 млрд руб. в первом квартале 2024 г. до 14,495 млрд руб. в первом квартале 2025 г. Чистый долг упал на 5% и составил 98,605 млрд руб. Объем производства вырос на 11% до 2,338 млн т против 2,105 млн т годом ранее.
В первом квартале 2025 г. производитель удобрений выпустил 2,3 млн т товарной продукции, что на 11% больше, чем годом ранее. Производство минеральных удобрений возросло на 8% до рекордных 1,9 млн т. Выпуск промышленной продукции увеличился на 27% и превысил 300 000 т.