Производство товарной продукции «Акрона» в I квартале 2025 года выросло на 11%

Председатель Совета директоров группы Александр Попов пояснил, что высокие показатели являются следствием проведенных в прошлом году капитальных ремонтов и модернизации производств. В частности, после завершения реконструкции агрегат Аммиак-№3 в Великом Новгороде сейчас работает в режиме пуско-наладки с увеличенной мощностью. Проведенные работы позволили повысить его выработку на 27% по сравнению с тем же периодом 2024 г.