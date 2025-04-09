Производство товарной продукции «Акрона» в I квартале 2025 года выросло на 11%
В I квартале 2025 г. производитель удобрений группа «Акрон» выпустила 2,3 млн т товарной продукции, что на 11% больше, чем годом ранее, следует из данных компании.
В группе также рассказали, что с начала года производство минеральных удобрений выросло на 8% до рекордных 1,9 млн т. Выпуск промышленной продукции вырос на 27%, превысив 300 000 т.
Также с начала года на горно-обогатительном комбинате (ГОК) «Олений ручей» было произведено 355 000 т апатитового концентрата, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом.
Председатель Совета директоров группы Александр Попов пояснил, что высокие показатели являются следствием проведенных в прошлом году капитальных ремонтов и модернизации производств. В частности, после завершения реконструкции агрегат Аммиак-№3 в Великом Новгороде сейчас работает в режиме пуско-наладки с увеличенной мощностью. Проведенные работы позволили повысить его выработку на 27% по сравнению с тем же периодом 2024 г.
Росту выпуска практически всей линейки продукции также способствовал высокий объем производства аммиака.
В этом году компания планирует провести аналогичную реконструкцию другого аммиачного агрегата. Также запланирован запуск третьего дробильно-конвейерного комплекса, который обеспечит дальнейший рост производительности подземного рудника. Попов подчеркнул, что в 2025 г. компания намерена достичь годового объема производства апатитового концентрата в 1,4 млн т.
24 марта стало известно, что чистая прибыль «Акрона» упала на 18% в 2024 г., составив 30,5 млрд руб. (в 2023 г. показатель равнялся 35,8 млрд руб.). Валовая прибыль составила 99,3 млрд руб. (в предыдущем году – 88,9 млрд руб.). Результаты операционной деятельности упали до 52,1 млрд руб. с 73,1 млрд в 2023 г. Базовая прибыль на акцию составила 834,1 руб. против 973,2 руб. в 2023 г.