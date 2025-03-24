Газета
Телеграм
/ Бизнес

Чистая прибыль «Акрона» снизилась на 18% до 30,5 млрд рублей в 2024 году

Ведомости

Чистая прибыль одного из крупнейших производителей удобрений в России «Акрон» упала на 18% в 2024 г., составив 30,5 млрд руб. (в 2023 г. показатель равнялся 35,8 млрд руб.). Финансовая отчетность по МСФО за 2024 г. размещена на сайте компании.

Валовая прибыль составила 99,3 млрд руб. (в предыдущем году – 88,9 млрд руб.). Результаты операционной деятельности упали до 52,1 млрд руб. с 73,1 млрд в 2023 г. Базовая прибыль на акцию составила 834,1 руб. против 973,2 руб. в 2023 г.

Выручка «Акрона» в прошлом году составила 198,1 млрд руб. (179,4 млрд в 2023 г.). Чистая сумма поступлений от операционной деятельности упала до 24 млрд руб. с 62,3 млрд в 2023 г. Консолидированный показатель EBITDA составил 60,7 млрд руб. (в 2023 г. – 68,7 млрд).

В конце ноября 2024 г. «Ведомости» писали, что чистая прибыль «Акрона» по МСФО за девять месяцев прошлого года сократилась до 20,17 млрд руб., что на 21% меньше по сравнению с результатом за аналогичный период 2023 г. (25,64 млрд руб.).

20 января 2025 г. «Акрон» сообщил о снижении в 2024 г. производства удобрений на 6,8% до 6,6 млн т. Общий выпуск товарной продукции составил 8,4 млн т и остался на уровне 2023 г., а производство промышленной продукции выросло на 12,8%.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных