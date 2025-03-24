Чистая прибыль «Акрона» снизилась на 18% до 30,5 млрд рублей в 2024 году

В конце ноября 2024 г. «Ведомости» писали, что чистая прибыль «Акрона» по МСФО за девять месяцев прошлого года сократилась до 20,17 млрд руб., что на 21% меньше по сравнению с результатом за аналогичный период 2023 г. (25,64 млрд руб.).