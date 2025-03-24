Чистая прибыль «Акрона» снизилась на 18% до 30,5 млрд рублей в 2024 году
Чистая прибыль одного из крупнейших производителей удобрений в России «Акрон» упала на 18% в 2024 г., составив 30,5 млрд руб. (в 2023 г. показатель равнялся 35,8 млрд руб.). Финансовая отчетность по МСФО за 2024 г. размещена на сайте компании.
Валовая прибыль составила 99,3 млрд руб. (в предыдущем году – 88,9 млрд руб.). Результаты операционной деятельности упали до 52,1 млрд руб. с 73,1 млрд в 2023 г. Базовая прибыль на акцию составила 834,1 руб. против 973,2 руб. в 2023 г.
Выручка «Акрона» в прошлом году составила 198,1 млрд руб. (179,4 млрд в 2023 г.). Чистая сумма поступлений от операционной деятельности упала до 24 млрд руб. с 62,3 млрд в 2023 г. Консолидированный показатель EBITDA составил 60,7 млрд руб. (в 2023 г. – 68,7 млрд).
В конце ноября 2024 г. «Ведомости» писали, что чистая прибыль «Акрона» по МСФО за девять месяцев прошлого года сократилась до 20,17 млрд руб., что на 21% меньше по сравнению с результатом за аналогичный период 2023 г. (25,64 млрд руб.).
20 января 2025 г. «Акрон» сообщил о снижении в 2024 г. производства удобрений на 6,8% до 6,6 млн т. Общий выпуск товарной продукции составил 8,4 млн т и остался на уровне 2023 г., а производство промышленной продукции выросло на 12,8%.