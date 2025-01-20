«Акрон» сократил производство удобрений на 6,8% в 2024 году

9 января «Ведомости» со ссылкой на консенсус-прогноз Центра ценовых индексов (ЦЦИ) писали, что аналитики в 2025 г. ожидают небольшого роста производства и экспорта основных видов удобрений. Согласно данным ЦЦИ, производство карбамида в России увеличится на 6% в этом году относительно 2024 г. до 11,5 млн т. Из этого объема 9 млн т (+6% год к году) будет приходиться на экспорт. Объем выпуска хлористого калия вырастет на 3% до 16,9 млн т, экспорт – на 4% до 13,3 млн т. Производство фосфорных удобрений в России в 2025 г. прогнозируется на уровне 6,2 млн т (+3,3%), 5 млн т из которых будет приходиться на экспорт (+4%).