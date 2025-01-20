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«Акрон» сократил производство удобрений на 6,8% в 2024 году

Ведомости

Один из крупнейших производителей удобрений в России «Акрон» в 2024 г. снизил производство удобрений на 6,8% до 6,6 млн т. Об этом сообщается на сайте компании.

Общий выпуск товарной продукции составил 8,4 млн т и остался на уровне 2023 г. Выпуск промышленной продукции увеличился на 12,8%.

Председатель Совета директоров компании Александр Попов сообщил о планах произвести в 2025 г. около 9 млн т товарной продукции. Сделать это планируется с учетом проведенных модернизаций, роста мощностей и меньшего объема ремонтов.

9 января «Ведомости» со ссылкой на консенсус-прогноз Центра ценовых индексов (ЦЦИ) писали, что аналитики в 2025 г. ожидают небольшого роста производства и экспорта основных видов удобрений. Согласно данным ЦЦИ, производство карбамида в России увеличится на 6% в этом году относительно 2024 г. до 11,5 млн т. Из этого объема 9 млн т (+6% год к году) будет приходиться на экспорт. Объем выпуска хлористого калия вырастет на 3% до 16,9 млн т, экспорт – на 4% до 13,3 млн т. Производство фосфорных удобрений в России в 2025 г. прогнозируется на уровне 6,2 млн т (+3,3%), 5 млн т из которых будет приходиться на экспорт (+4%).

По прогнозам аналитиков ЦЦИ, экспортные цены на удобрения в текущем году останутся практически на уровне 2024 г. Средняя стоимость карбамида на базисе FOB Балтийское море составит $312/т. Фосфорные удобрения будут стоить $566/т, хлористый калий – $229/т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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