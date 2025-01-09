Россия в 2025 году увеличит производство и экспорт удобрений

Так, производство карбамида в России вырастет на 6% в этом году относительно 2024 г. до 11,5 млн т, следует из данных ЦЦИ. Из этого объема 9 млн т (+6% год к году) будет приходиться на экспорт. Объем выпуска хлористого калия увеличится на 3% до 16,9 млн т, экспорт – на 4% до 13,3 млн т. Производство фосфорных удобрений в России в 2025 г. ожидается на уровне 6,2 млн т (+3,3%), 5 млн т из которых будет приходиться на экспорт (+4%). Агентство считает выпуск по фактической массе продукта и не учитывает сложные удобрения.