Чистая прибыль «Акрона» за девять месяцев упала на 21%
Чистая прибыль российского производителя минеральных удобрений «Акрон» по МСФО за девять месяцев 2024 г. снизилась до 20,17 млрд руб., что на 21% меньше по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года, когда она составляла 25,64 млрд руб. Об этом сообщается на сайте группы.
За тот же период в долларовом эквиваленте чистая прибыль снизилась на 28%, с $310 млн до $224 млн. Выручка выросла на 10%, почти до 143 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 13%, до 44,87 млрд руб. Уровень рентабельности по EBITDA также упал с с 40% до 31%.
В отчетном периоде группа выкупила 40% акций АО «ВКК», доведя свою долю в Талицком калийном проекте до 90% + 1 акция. Это стало основным фактором увеличения чистого долга, который по состоянию на 30 сентября 2024 г. достиг 103,3 млрд руб., на конец 2023 г. он составлял 25,1 млрд руб.
Объем производства основной продукции – 6,26 млн т, что практически на уровне результата за девять месяцев 2023 г. Объем продаж основной продукции составил 6,4 млн т. Это на 1% выше результата за тот же период прошлого года.
Группа «Акрон» занимается производством, сбытом и реализацией химических удобрений, сырья и сопутствующей продукции. Производство находится в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж»). Группа также ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО «СЗФК») и реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (АО «ВКК»). В компании работают более 11 000 человек.