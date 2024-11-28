Чистая прибыль «Акрона» за девять месяцев упала на 21%

Чистая прибыль российского производителя минеральных удобрений «Акрон» по МСФО за девять месяцев 2024 г. снизилась до 20,17 млрд руб., что на 21% меньше по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года, когда она составляла 25,64 млрд руб. Об этом сообщается на сайте группы.