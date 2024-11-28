Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Чистая прибыль «Акрона» за девять месяцев упала на 21%

Ведомости

Чистая прибыль российского производителя минеральных удобрений «Акрон» по МСФО за девять месяцев 2024 г. снизилась до 20,17 млрд руб., что на 21% меньше по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года, когда она составляла 25,64 млрд руб. Об этом сообщается на сайте группы.

За тот же период в долларовом эквиваленте чистая прибыль снизилась на 28%, с $310 млн до $224 млн. Выручка выросла на 10%, почти до 143 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 13%, до 44,87 млрд руб. Уровень рентабельности по EBITDA также упал с с 40% до 31%.

В отчетном периоде группа выкупила 40% акций АО «ВКК», доведя свою долю в Талицком калийном проекте до 90% + 1 акция. Это стало основным фактором увеличения чистого долга, который по состоянию на 30 сентября 2024 г. достиг 103,3 млрд руб., на конец 2023 г. он составлял 25,1 млрд руб.

Объем производства основной продукции – 6,26 млн т, что практически на уровне результата за девять месяцев 2023 г. Объем продаж основной продукции составил 6,4 млн т. Это на 1% выше результата за тот же период прошлого года.

В ноябре 2023 г. группа сообщала, что чистая прибыль по МСФО за девять месяцев снизилась на 70% в годовом выражении, до 25,64 млрд руб. Стоимость акции «Акрона» 28 ноября к 17:58 мск составляла 18 850 руб. По данным Мосбиржи на 16:45 мск 28 ноября 2024 г., она составляет 16 936 руб.

Группа «Акрон» занимается производством, сбытом и реализацией химических удобрений, сырья и сопутствующей продукции. Производство находится в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж»). Группа также ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО «СЗФК») и реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (АО «ВКК»). В компании работают более 11 000 человек.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных