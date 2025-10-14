ФАС рассмотрит инициативу о потолке цен на АЗС
В России поступило предложение установить предельный уровень цен на автозаправочных станциях (АЗС). С соответствующей инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС), пишут «Известия» со ссылкой на письмо президента НАС Антона Шапарина главе ФАС Максиму Шаскольскому.
Предлагается ввести специальный механизм контроля, при котором стоимость топлива не сможет превышать средние региональные показатели за соответствующий день 2024 г. с учетом накопленной инфляции. Как пояснил Шапарин, эта мера особенно актуальна в условиях особого правительственного контроля за ситуацией с топливным снабжением и ценами.
Издание уточняет, что в ФАС подтвердили получение письма от Национального автомобильного союза и сообщили, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. В службе также отметили, что осуществляют постоянный мониторинг цен на 12 000 автозаправочных станций страны.
15 сентября «Коммерсантъ» писал, что розничные цены на бензин с января по сентябрь 2025 г. выросли на 7,21% и более чем в полтора раза обогнали общую инфляцию. По данным «Петромаркета», средняя по России розничная цена бензина АИ-92 на 5 сентября достигла 60,1 руб. за литр, АИ-95 – 64,7 руб. за литр. Это на 2,7% превышает значения 1 августа. По сравнению со 2 августа 2024 г. котировки выросли на 10% для АИ-92 и на 9,5% для АИ-95.