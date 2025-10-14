ФАС рассмотрит инициативу о потолке цен на АЗС

15 сентября «Коммерсантъ» писал, что розничные цены на бензин с января по сентябрь 2025 г. выросли на 7,21% и более чем в полтора раза обогнали общую инфляцию. По данным «Петромаркета», средняя по России розничная цена бензина АИ-92 на 5 сентября достигла 60,1 руб. за литр, АИ-95 – 64,7 руб. за литр. Это на 2,7% превышает значения 1 августа. По сравнению со 2 августа 2024 г. котировки выросли на 10% для АИ-92 и на 9,5% для АИ-95.