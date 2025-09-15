Цены на топливо на АЗС выросли на 7% с начала 2025 года

По информации «Петромаркета», средняя по России розничная цена бензина АИ-92 на 5 сентября достигла 60,1 руб. за литр, АИ-95 – 64,7 руб. за литр. Это на 2,7% выше, чем показатели 1 августа. По сравнению со 2 августа 2024 г. котировки выросли на 10% для АИ-92 и 9,5% для АИ-95.