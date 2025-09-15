Цены на топливо на АЗС выросли на 7% с начала 2025 года
Розничные цены на бензин с января по сентябрь 2025 г. увеличились на 7,21% и обогнали общую инфляцию более чем в полтора раза. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По информации «Петромаркета», средняя по России розничная цена бензина АИ-92 на 5 сентября достигла 60,1 руб. за литр, АИ-95 – 64,7 руб. за литр. Это на 2,7% выше, чем показатели 1 августа. По сравнению со 2 августа 2024 г. котировки выросли на 10% для АИ-92 и 9,5% для АИ-95.
Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев отметил, что на независимых АЗС бензин в августе продавался в среднем на 2 руб. за литр дороже, чем у сетей крупных нефтекомпаний. Ситуация менялась в зависимости от локации и наличия собственной оптовой базы у сети.
4 сентября заместитель главы ФАС Виталий Королев рассказал, что антимонопольное ведомство предложило ряд мер по увеличению переработки нефти в нескольких российских регионах и наращиванию поставок на региональные нефтебазы. Он заявил, что ФАС ожидает стабилизации цен на АЗС после насыщения рынка предложением.
В этот же день министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что Минэнерго вместе с нефтяными компаниями изменило график плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы увеличить объемы поставок бензина внутри России. В частности, задействованы дополнительные перерабатывающие мощности и согласована корректировка ремонтов заводов так, чтобы они не совпадали с периодом пикового спроса.