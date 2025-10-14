Газета
Главная / Бизнес /

Минфин предложил создать игорную зону в Республике Алтай

Ведомости

Минфин предложил создать игорную зону в Республике Алтай. Это следует из информации на портале проектов правовых нормативных актов.

Игорная зона позволит увеличить туристические потоки на территорию региона и создать новые рабочие места для жителей республики, следует из текста законопроекта. Сейчас игорные зоны есть в Алтайском крае, а также в Крыму, Краснодарском, Приморском крае и в Калининградской области.

В январе в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) сообщили, что в 2024 г. крупнейшие легальные российские казино посетили более 2,1 млн человек, что на 10% больше в годовом выражении (в 2023 г. аудитория игорных зон составила 1,9 млн). 

Больше всего посетителей в прошлом году обслужила игорная зона «Красная Поляна» – 907 000 человек (на 9,5% больше год к году). На втором месте казино Sobranie в игорной зоне «Янтарная» Калининградской области – 415 300 человек (на 13,4% больше в годовом исчислении). На третьем – зона «Сибирская монета», ее посетили 165 100 гостей, что более чем втрое выше показателя 2023 г. 

