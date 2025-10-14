Минфин предложил создать игорную зону в Республике Алтай

Больше всего посетителей в прошлом году обслужила игорная зона «Красная Поляна» – 907 000 человек (на 9,5% больше год к году). На втором месте казино Sobranie в игорной зоне «Янтарная» Калининградской области – 415 300 человек (на 13,4% больше в годовом исчислении). На третьем – зона «Сибирская монета», ее посетили 165 100 гостей, что более чем втрое выше показателя 2023 г.