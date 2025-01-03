Посещаемость казино в России превысила 2,1 млн человек в 2024 году
В 2024 г. крупнейшие легальные российские казино посетили более 2,1 млн человек, что на 10% больше в годовом выражении (в 2023 г. аудитория игорных зон составила 1,9 млн). Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).
Больше всего посетителей в прошлом году обслужила игорная зона «Красная Поляна» – 907 000 человек (на 9,5% больше год к году). Казино Sobranie в игорной зоне «Янтарная» Калининградской области посетили 415 300 человек (на 13,4% больше в годовом исчислении).
Игорную зону «Сибирская монета» посетили 165 100 гостей, что более чем втрое выше показателя 2023 г. Два казино «Шамбала» в игорных зонах «Приморье» и «Янтарная» совместно приняли 621 000 посетителей. Казино «Приморья» Tigre de Cristal не рассказало о количестве гостей в прошлом году.
По данным АИРИС, в условиях развития инфраструктуры игорных зон доля их неигровых доходов увеличивается. Исполнительный директор ассоциации Дмитрий Анфиногенов отмечает, что отрасль сохраняет «курс на интеграцию в туристическую индустрию». По его словам, рост неигровых доходов, новые форматы мероприятий и диверсификация услуг демонстрируют, что индустрия не ограничивается одним лишь азартом. Анфиногенов считает, что это «укрепляет привлекательность регионов и стимулирует внутренний туризм».
В середине августа РБК со ссылкой на АИРИС писало, что казино в России фиксируют рост молодой аудитории в возрасте от 18 до 25 лет. Согласно данным ассоциации, прирост молодых гостей игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи с момента открытия в 2017 г. составил 19 п. п., а по итогам семи месяцев 2024 г. общая доля таких посетителей достигла 21%. При этом зона «Сибирская монета» на Алтае фиксирует рост посетителей от 18 до 25 лет на 9 п. п. с 2017 г. – с 13% до 22%. В зоне «Янтарная» за все время существования аудитория от 18 до 25 лет увеличилась сразу на 23 п. п. до 24%.