РБК: российские казино зафиксировали рост молодой аудитории до 25 лет
По данным ассоциации, прирост молодой аудитории игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи с момента открытия в 2017 г. составил 19 п. п., а по итогам семи месяцев 2024 г. общая доля таких посетителей составляет 21%. «В “Красной Поляне” отмечают, что только эта группа демонстрирует стабильный рост потока – в 3 п. п. ежегодно», – говорится в материале.
Зона «Сибирская монета» на Алтае фиксирует рост возрастной группы от 18 до 25 лет на 9 п. п. с 2017 г. – с 13% до 22%. В калининградской зоне «Янтарная» за все время существования аудитория в возрасте 18–25 лет увеличилась сразу на 23 п. п. до 24%.
Как отмечает издание, практически все участники рынка связывают рост молодой аудитории с развитием внутреннего туризма и разнообразием активностей в игорных зонах.
Согласно действующему законодательству, игорный бизнес разрешен только в специальной игорной зоне, а на территории одного субъекта может существовать только одна такая зона. В России действует четыре игорные зоны – в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и Калининградской области. «Азов-сити» между Ростовом и Краснодаром была ликвидирована в конце 2018 г. Вместо нее планируется открытие новой игорной зоны «Золотой берег» в Крыму в 2024 г. История с открытием в Крыму своей игорной зоны началась еще в 2014 г. – почти сразу после присоединения полуострова к РФ.
1 июля «Ведомости» писали, что депутаты внесли в Госдуму законопроект о переносе территории строительства игорной зоны в Крыму. Вместо 15 га территории с недостроенным со времен СССР санаторием около поселка Кацивели игорную зону хотят сделать на месте морского вокзала в Ялте.