РБК: российские казино зафиксировали рост молодой аудитории до 25 лет

Согласно действующему законодательству, игорный бизнес разрешен только в специальной игорной зоне, а на территории одного субъекта может существовать только одна такая зона. В России действует четыре игорные зоны – в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и Калининградской области. «Азов-сити» между Ростовом и Краснодаром была ликвидирована в конце 2018 г. Вместо нее планируется открытие новой игорной зоны «Золотой берег» в Крыму в 2024 г. История с открытием в Крыму своей игорной зоны началась еще в 2014 г. – почти сразу после присоединения полуострова к РФ.