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РБК: российские казино зафиксировали рост молодой аудитории до 25 лет

Ведомости

Казино в России фиксируют рост молодой аудитории в возрасте от 18 до 25 лет, пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).

По данным ассоциации, прирост молодой аудитории игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи с момента открытия в 2017 г. составил 19 п. п., а по итогам семи месяцев 2024 г. общая доля таких посетителей составляет 21%. «В “Красной Поляне” отмечают, что только эта группа демонстрирует стабильный рост потока – в 3 п. п. ежегодно», – говорится в материале.

Зона «Сибирская монета» на Алтае фиксирует рост возрастной группы от 18 до 25 лет на 9 п. п. с 2017 г. – с 13% до 22%. В калининградской зоне «Янтарная» за все время существования аудитория в возрасте 18–25 лет увеличилась сразу на 23 п. п. до 24%.

Как отмечает издание, практически все участники рынка связывают рост молодой аудитории с развитием внутреннего туризма и разнообразием активностей в игорных зонах.

Согласно действующему законодательству, игорный бизнес разрешен только в специальной игорной зоне, а на территории одного субъекта может существовать только одна такая зона. В России действует четыре игорные зоны – в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и Калининградской области. «Азов-сити» между Ростовом и Краснодаром была ликвидирована в конце 2018 г. Вместо нее планируется открытие новой игорной зоны «Золотой берег» в Крыму в 2024 г. История с открытием в Крыму своей игорной зоны началась еще в 2014 г. – почти сразу после присоединения полуострова к РФ.

1 июля «Ведомости» писали, что депутаты внесли в Госдуму законопроект о переносе территории строительства игорной зоны в Крыму. Вместо 15 га территории с недостроенным со времен СССР санаторием около поселка Кацивели игорную зону хотят сделать на месте морского вокзала в Ялте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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