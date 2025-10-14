Россия и Китай готовятся установить рекорд контейнерных перевозок по Севморпути
Россия и Китай в 2025 г. установят новый рекорд по объемам контейнерных перевозок по Северному морскому пути (СМП) – они превысят 400 000 т. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам заседания подкомиссии по сотрудничеству по СМП в Харбине.
По его словам, российско-китайское сотрудничество на СМП растет высокими темпами.
«Если говорить про количество контейнерных перевозок, то оно сначала в 2023–2024 гг. возросло в два раза, сейчас примерно еще на 60%», – сообщил Лихачев (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в прошлом году перевозки составляли менее 180 000 т, а в 2025 г. показатель «скорее всего превысит 400 000 т». Глава госкорпорации подчеркнул, что «увеличивается не только количество, но и объем перевезенных грузов».
Северный морской путь – кратчайший маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом, ключевая транспортная артерия России протяженностью около 5600 км. По данным «Росатома», в 2024 г. объем грузоперевозок по СМП достиг рекордных 37,9 млн т, что на 1,6 млн т больше, чем годом раньше.
27 августа министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявлял «Ведомостям», что Россия рассчитывает довести объем перевозок по СМП до 100 млн т к 2030 г. Он отмечал, что сегодня страна является мировым лидером по навигации во льдах.