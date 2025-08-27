Газета
Главная / Бизнес /

Власти рассчитывают выйти на 100 млн тонн перевозок по Севморпути к 2030 году

Ведомости

Северный морской путь (СМП) к 2030 г. сможет обеспечивать перевозку до 100 млн т грузов в год, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью «Ведомостям». Это позволит снизить стоимость перевозок.

Для безопасного круглогодичного движения по СМП создается флот ледового класса, а развитие космической группировки позволяет прогнозировать ледовую обстановку, также рассказал Чекунков.

Министр напомнил, что СМП сегодня принципиально отличается от ситуации 2012 г., когда грузооборот составлял всего 1 млн т, и уже превысил советский рекорд в 8 млн т. По его словам, Россия сегодня является мировым лидером по навигации во льдах.

В 2024 г. оборот по СМП составил 37,9 млн т, при этом динамика грузопотока постепенно растет, отметил министр. Основными товарами на маршруте являются нефть, сжиженный природный газ, металлы, уголь и контейнерные перевозки. «Большой скачок [перевозок] будет, когда запустится "Востокойл". Мы ждем этого через год – два», – пояснил министр. Также потенциал для увеличения перевозок есть у «Новатэка» и проекта «Арктик СПГ».

Читайте также:Алексей Чекунков: «Два ключевых фактора, которые делают регион особенным, – это география и ресурсы»

Высокий интерес к СМП проявляют крупнейшие морские торговые державы – Китай, а также страны, далекие от северных регионов, такие как Индия. Они рассматривают маршрут как альтернативу Суэцкому и Панамскому каналам, где существуют политические и логистические риски.

Чекунков отметил, что ближайшие годы будут характеризоваться плавной динамикой роста: основная задача – к моменту запуска крупных проектов, таких как «Востокойл», «Арктик СПГ» и Баимское месторождение, обеспечить готовность флота ледового класса и береговой инфраструктуры.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) прошла сессия «Морской путь по северному побережью Руси: 500 лет истории», где обсудили развитие Северного морского пути (СМП). В дискуссии участвовали губернаторы арктических регионов, представители «Росатома» и бизнеса. Эксперты отметили стратегическое значение СМП для России как транспортного коридора, способствующего развитию регионов и промышленной инфраструктуры, а также вспомнили его историческую роль с XV в.

