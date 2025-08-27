Власти рассчитывают выйти на 100 млн тонн перевозок по Севморпути к 2030 году

В 2024 г. оборот по СМП составил 37,9 млн т, при этом динамика грузопотока постепенно растет, отметил министр. Основными товарами на маршруте являются нефть, сжиженный природный газ, металлы, уголь и контейнерные перевозки. «Большой скачок [перевозок] будет, когда запустится "Востокойл". Мы ждем этого через год – два», – пояснил министр. Также потенциал для увеличения перевозок есть у «Новатэка» и проекта «Арктик СПГ».