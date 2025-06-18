На ПМЭФе обсудили развитие Северного морского пути

На ПМЭФе обсудили развитие Северного морского путиЭксперты оценили подходы по выстраиванию логистических цепочек и инфраструктуры
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) прошла сессия «Морской путь по северному побережью Руси: 500 лет истории». Участники дискуссии, среди которых были губернаторы арктических регионов, представители «Росатома» и бизнеса, обсудили текущее положение Северного морского пути и перспективы его развития.
Модератором дискуссии выступил руководитель практики стратегического, инвестиционного и операционного консультирования «Технологии Доверия» Михаил Баженов. Он отметил, что участники встречи рассматривают Северный морской путь (СМП), во-первых, как транспортный коридор, который демонстрирует динамику развития логистики в Арктике. Во-вторых, СМП является стратегическим для России проектом, который подразумевает развитие регионов, их инфраструктурных и промышленных проектов по добыче минералов и их переправке по стране. Кроме того, история Севморпути уходит корнями в XV в., когда этот коридор служил важной транспортной артерией и способствовал освоению новых земель.
На вопрос Баженова о климатической обстановке в Арктике Александр Макаров, директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, отметил, что потепление в регионе есть, но лед сохраняется. Его состояние будет стабильным в ближайшие десятилетия. Макаров подчеркнул, что сокращение всегда происходит в летний период, но максимум на 10 недель. Только в 2020 г. СМП полностью освободился ото льда на небольшой промежуток времени, хотя такие случаи единичные.
Эксперт подчеркнул, что ледовый покров сегодня формируется быстрее, хоть его площадь традиционно уменьшается. По прогнозам на 50 лет, количество льда будет стабильным, но раз в 10 лет возможны безледные летние периоды. Климат к середине столетия может перейти к циклу похолодания, что отразится на ледовой обстановке и навигации. В таком случае, отметил Макаров, важно стремиться к круглогодичной навигации и без новых ледоколов это невозможно.
Проекты Севморпути требуют развития инфраструктуры
Специальный представитель по вопросам развития Арктики ГК «Росатом», зампред госкомиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов в ходе выступления отметил стремительный рост грузопотока по СМП за последние 10 лет. «Если по состоянию на 2014 г. по Северному пути было перевезено 4 млн т грузов, то в прошлом году этот показатель превысил 39 млн т», – рассказал Панов и отметил, что после спуска на воду 15 апреля ледокола «Якутия» проекта 22220 количество ледоколов «Росатома» увеличилось до восьми.
Панов подчеркнул, что развитие Арктики – это часть национальной идеи. Поэтому оно должно учитываться в долгосрочных планах и уже на старте программ по комплексному развитию прорабатывать риски, обеспечивать системные инвестиции, геологоразведку с горизонтами планирования за 2040 г., так как крупные проекты требуют длительного срока реализации.
По словам Панова, для стабильности Севморпути необходимо обеспечить переход к круглогодичной навигации. При этом вклад Арктики в экономику страны сейчас составляет около 15%, сам регион занимает почти треть территории страны, а российская зона Арктики составляет около 9 млн кв. км при общей площади свыше 17 млн кв. км. Поэтому также важно создать новую систему государственной поддержки региона. Задача сейчас состоит в закреплении бюджетных и внебюджетных источников финансирования в официальных документах до 2040 г., согласно поставленной президентом России задачи.
Панов также сообщил, что в восточном направлении Россия впервые отправила 7 млн т грузов, включая 3,1 млн т транзитом через Северный морской путь (+50%). В этом направлении было выполнено 14 контейнерных рейсов, а судно из Петербурга дошло до порта в КНР за 23 дня. Сейчас важна стабильность поставок, а также расширение времени навигации. К примеру, на Чукотке она составляет от двух до четырех месяцев, но в перспективе может стать круглогодичной.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что развитие Севморпути схоже с освоением космоса для СССР. И одна из задач, которую поставил президент, – развивать логистику и сделать СМП «привлекательным транспортным коридором». В качестве достижений этого направления Чибис выделил строительство порта «Лавна», которое было реализовано на основе первой в России портовой концессии. В рамках проекта была возведена подъездная железная дорога протяженностью 50 км.
Сейчас, напомнил Чибис, госкомиссия, которой он руководит, должна утвердить финансово-экономическую и организационную модели формирования Трансарктического транспортного коридора, обновить стратегические документы развития Арктики и СМП и продлить их сроки реализации до 2050 г.
Опорным проектом Севморпути Чибис назвал якорный проект Мурманского транспортного узла. В перспективе он должен позволить перенести перевалку угля из городской черты Мурманска на западный берег Кольского залива. Вместе с тем губернатор отметил кадровый вопрос, который остается острым.
«С учетом проектов, которые запускаются в Мурманской области, они требуют привлечение людей, и то, что президент поддержал нас в плане развития нацпроектов, которые позволят арктическим регионам получать до 5% средств из бюджета страны, помогает в достижении целей. Арктическая ипотека в 2% уже продлена до 2030 г. Благодаря этому мы запустили впервые с советских времен первую жилую застройку», – сказал Чибис.
Торговля идет с Севера на Восток
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе дискуссии отметил торговый потенциал Севморпути, который проходит через регион. Если в 2023 г. перевалка грузов через поморские порты снизилась почти на 25%, то уже в 2024 г., в том числе за счет контрактов с китайскими партнерами, этот показатель восстановился. С начала 2025 г. отгрузка также выросла на 10% по сравнению с тем же периодом 2024 г.
«Северный морской путь – связующее звено, ключевой экономический актив российской Арктики. Без него невозможно дальнейшее освоение минерально-сырьевой базы, развитие производств на Севере. Нам нужно точно просчитать, какая государственная поддержка необходима, в каком объеме и с какой приоритезацией», – также сказал Цыбульский.
Он отметил, что первоочередная задача Архангельской области – ускорить развитие портовой, железнодорожной и автодорожной инфраструктуры для обеспечения работы Северного морского пути. Важнейший проект – создание глубоководного района в морском порту Архангельск совместно с «Росатомом» и «Евросибом». Для этих целей регион подписал инвестдекларацию и привлек ключевых инвесторов, включая китайскую компанию NewNew Shipping Line. Таким образом, перспективы развития СМП хорошие благодаря готовности иностранных инвесторов вкладывать средства в архангельский порт.
Представитель NewNew Shipping Line Кэ Цзинь выделил сотрудничество с российскими компаниями. «Совместно с «Росатомом» мы открыли транспортную линию, по которой доставляли около 20 000 т TEU-контейнеров. Уже осуществлено 13 рейсовых отправок – это важный рубеж на пути к постоянной круглогодичной навигации», – сказал Кэ Цзинь и добавил, что в будущем компания рассчитывает наладить поставки грузов из Китая через Мурманск.
Грузопоток растет
«Вместе с "Росатомом" мы работаем над проектом постройки специализированных ледокольных кораблей, стоимость которых значительно превышает обычные суда. Призываем власти КНР и РФ принять дополнительные меры государственной поддержки, включая налоговую помощь предприятиям-судостроителям», – сказал представитель NewNew Shipping Line. Он считает, что это поможет существенно сократить расходы и сделать Северный морской путь экономически выгодным маршрутом, открывая новые перспективы международной торговли.
Генеральный директор Safetrans Line Алексей Мавлютов в свою очередь рассказал о крупнейших перевозках по Севморпути: «В 2022 г. мы создали компанию, которая зарегистрирована в Гонконге, специально для работы в условиях санкций. Сейчас у нас более 15 крупных судов и свыше 75 000 TEU-контейнеров». В прошлом году компания осуществила переход судна из Санкт-Петербурга в порт Циндао за 23 дня. В планах снизить этот срок до 19 дней. Это позволит значительно снизить транспортные затраты, включая топливо и оплату работы персонала. В компании также считают важным переход к круглогодичной навигации.
Роман Троценко, председатель совета директоров инфраструктурной корпорации «АЕОН», подчеркнул, что Арктика становится ближе не из-за таяния льда, а благодаря научно-техническому прогрессу и развитию судостроения, переходу на СПГ-топливо и строительству серийных кораблей. Это может обеспечить круглогодичную навигацию на Восток.
«Для этого требуются ряд мер. Во-первых, нам помогает фабрика проектного финансирования ВЭБа, которая позволяет не менять условия кредитования, что важно в случае с долгосрочными арктическими проектами <...>. Во-вторых, мы видим упорство "Росатома", который строит ледоколы <...> Именно на таком упорстве Арктика будет развиваться», – считает Троценко
Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов в своем выступлении отметил: «Появление морского коридора решает логистические задачи и открывает перспективы для горных проектов и новых источников энергии в регионе. Но пока важно развивать дорожную инфраструктуру».
По мнению Кузнецова, сегодня геологоразведка региона критична, поскольку предыдущие исследования проводились более полувека назад. И тогда многие проекты были нерентабельны из-за сложной логистики. Появление морского коридора позволило экспортировать сырье без убытков. Для повышения рентабельности важно увеличить период навигации путем строительства ледоколов. В Певеке, сказал Кузнецов, создаются специальный терминал и порт для проекта «Баимской». Кроме того, Севморпуть способствует развитию энергетического обеспечения. Так, проект «Баимской» предусматривает создание четырех энергоблоков общей мощностью до 10 МВт на атомных источниках, поскольку прокладка линий электропередачи экономически неэффективна.
Генеральный директор ООО «Управляющая компания Баимская» Георгий Фотин подтвердил, что проект Баимского ГОКа включает объем инвестиций около 1 трлн руб. Он подчеркнул необходимость стабилизации налогового окружения и внедрения автономных технологий в добыче. Таких как беспилотные самосвалы, которые активно использует УК, и число такой техники превышает 70 единиц. В этой связи Фотин отметил, что на Дальнем Востоке идет переход образовательных программ в некоторых колледжах, которые готовят будущих специалистов по работе с автономной техникой.
В завершение почетный консул РФ в Индии Ратиш Наир подчеркнул, что Севморпуть является важным транспортным коридором для России и Индии. Он позволяет экономить время и снижать стоимость и риски перевозок, но при этом требует инвестиций.