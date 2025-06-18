На ПМЭФе обсудили развитие Северного морского пути

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе дискуссии отметил торговый потенциал Севморпути, который проходит через регион. Если в 2023 г. перевалка грузов через поморские порты снизилась почти на 25%, то уже в 2024 г., в том числе за счет контрактов с китайскими партнерами, этот показатель восстановился. С начала 2025 г. отгрузка также выросла на 10% по сравнению с тем же периодом 2024 г.