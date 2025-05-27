СП предложила оптимизировать план строительства спасательных судов

СП предложила оптимизировать план строительства спасательных судовЧасть кораблей не участвует в выполнении госзадания и передается по контрактам во фрахт
Счетная палата (СП) рекомендует Росморречфлоту рассмотреть вопрос оптимизации количества спасательных судов, запланированных к строительству в ближайшие годы по плану развития Северного морского пути (СМП). Об этом на совместном совещании комитета Совета Федерации (СФ) по региональной политике и делам Севера с советом по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при верхней палате парламента заявил аудитор СП Валерий Богомолов. «Считаем, что Росморречфлоту необходимо рассмотреть вопрос об оптимизации количества судов, подлежащих строительству в 2025 и 2030 гг. по плану развития Севморпути», – сказал он. В обоснование своего предложения аудитор привел «значительный рост стоимости судов аварийно-спасательного флота и наличие у Морской спасательной службы достаточного количества судов для несения аварийно-спасательной готовности на море».
«Мы сейчас воюем, нам деньги нужны. А мы проводим достаточно много-много тех вещей, которые могут подождать, но не помешать развитию Северного морского пути. Я сам родившийся на берегу Белого моря и Северной Двины (Богомолов родился в Архангельске. – «Ведомости»), я знаю и видел с детства, с малолетства, что такое спасательное судно, знаю, что это важная ситуация, но, еще раз подчеркиваю, это наше убеждение, мы это изложили в отчете нашего контрольного мероприятия о том, что нужно подумать и немножко пойти чуть-чуть влево с деньгами, а не вправо, как происходит у нас иногда, и в частности в этом случае», – сказал Богомолов. «Ведомости» направили запрос в Росморречфлот с просьбой прокомментировать предложение аудитора СП, а также в СП.
По его словам, до 2024 г. должны были быть введены в эксплуатацию 16 судов аварийно-спасательного флота, но работы по восьми госконтрактам общей стоимостью 46,4 млрд руб. ведутся «со значительным отставанием от графика». Сроки ввода судов перенесены на 2025 и 2026 гг., а общее удорожание по причине увеличения стоимости оборудования и переноса срока завершения работ составляет 18,2 млрд руб., уточнил аудитор. «Контрольные мероприятия, проведенные СП в 2023 г., показали, что из 105 судов, находящихся на балансе Морспасслужбы, для выполнения государственного задания привлекается только 44 единицы. При этом с 2013 по 2021 г. Морспасслужбой принято на баланс построенных за счет федерального бюджета 11 многофункциональных спасательных судов, которые регулярно передаются во фрахт по контрактам», – добавил аудитор. В качестве примера он привел аварийно-спасательное судно «Балтика» стоимостью 3,3 млрд руб., которое с 2021 по 2023 г. работало по договорам фрахта со сторонними организациями и в выполнении госзадания не участвовало.
Грузопоток по СМП
Речь может идти о сокращении серии буксиров проекта Т3150-ЗД, которая строится на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане, не исключает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Реализация этого проекта столкнулась с переносом сроков из-за корректировок проектной документации, поясняет эксперт. Строительство других аварийно-спасательных судов для СМП на российских верфях уже стало серийным и фактически переходит в завершающую стадию, поэтому отказ от них был бы нецелесообразным, полагает эксперт. Оптимизация стоимости этих судов будет большим вызовом для верфей, резюмирует он.
В свою очередь заместитель директора департамента государственной политики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса Станислав Сипилин сослался на международный стандарт определения потребности в судах аварийно-спасательного флота: «Для покрытия всего побережья Российской Федерации, в том числе арктического, Морспасслужбе требуется 184 судна. В настоящий момент – 105. Что касается арктического бассейна, то для обеспечения аварийно-спасательной готовности существует потребность в 54 судах. В настоящий момент их восемь».
Год Арктики в России
Срыв сроков ввода в эксплуатацию спасательных судов Сипилин объяснил международными санкциями, введенными в отношении России в 2022 г. «Практически все поставщики импортного оборудования отказались от поставки данного оборудования. Это значит внесение изменений в проект строительства судов, поиск альтернативного оборудования. И, несмотря на то что произошли эти события, в 2024 г. два судна уже сдали, в 2025 г. планируется сдать не 10, а 12 судов, и в следующем году еще два судна», – сказал представитель Минтранса. В то же время, по словам Сипилина, отсутствие аварийных случаев на СМП является в том числе результатом работы морских спасателей. В Арктике, добавил он, жестче требования к судам и обеспечению безопасности, «поэтому отсутствие таких инцидентов, как произошли в Керченском проливе, это тоже показатель работы (авария двух танкеров и последующий разлив мазута в море. – «Ведомости»)». «Мы работаем над тем, чтобы нарастить, но те силы и средства, которые сейчас есть, позволяют обеспечивать судоходство, которое есть. Если судоходство будет возрастать, а оно будет возрастать, потребуется больше судов», – заявил Сипилин.
Строительство аварийно-спасательных судов ведется в рамках плана развития СМП на период до 2035 г. Всего до 2030 г. должно быть передано 46 единиц, однако сроки строительства были продлены из-за введенных санкционных ограничений на поставку иностранного оборудования.