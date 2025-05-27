СП предложила оптимизировать план строительства спасательных судов

Срыв сроков ввода в эксплуатацию спасательных судов Сипилин объяснил международными санкциями, введенными в отношении России в 2022 г. «Практически все поставщики импортного оборудования отказались от поставки данного оборудования. Это значит внесение изменений в проект строительства судов, поиск альтернативного оборудования. И, несмотря на то что произошли эти события, в 2024 г. два судна уже сдали, в 2025 г. планируется сдать не 10, а 12 судов, и в следующем году еще два судна», – сказал представитель Минтранса. В то же время, по словам Сипилина, отсутствие аварийных случаев на СМП является в том числе результатом работы морских спасателей. В Арктике, добавил он, жестче требования к судам и обеспечению безопасности, «поэтому отсутствие таких инцидентов, как произошли в Керченском проливе, это тоже показатель работы (авария двух танкеров и последующий разлив мазута в море. – «Ведомости»)». «Мы работаем над тем, чтобы нарастить, но те силы и средства, которые сейчас есть, позволяют обеспечивать судоходство, которое есть. Если судоходство будет возрастать, а оно будет возрастать, потребуется больше судов», – заявил Сипилин.