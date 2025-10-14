Газета
Главная / Бизнес /

Пшеница подешевела до пятилетнего минимума

Ведомости

Стоимость пшеницы обновила минимум с 13 августа 2020 г. Декабрьский фьючерс на пшеницу по состоянию на 13:30 мск подешевел на 0,75% и составил $4,93 за бушель (около $181,15 за тонну), следует из данных Чикагской товарной биржи.

Bloomberg пишет, что биржевые цены на пшеницу снижаются четвертый день подряд и 14 октября достигли самого низкого уровня более чем за пять лет на фоне улучшения перспектив поставок и возобновления торговой напряженности между США и Китаем.

10 октября «Интерфакс» со ссылкой на «СовЭкон» сообщил, что аналитическая компания повысила прогноз урожая пшеницы в России на 2025 г. до 87,8 млн тонн против прежней оценки в 87,2 млн тонн. Прогноз был пересмотрен в связи с рекордной урожайностью в Сибири.

26 сентября стало известно, что экспорт пшеницы с июля по сентябрь 2025 г. упал на 28,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 г. и составит 10,9 млн т. Это самое низкое значение с сезона 2022-2023 гг.

По прогнозу Минсельхоза России, в 2025 г. урожай пшеницы составит 90 млн т и увеличится на 9% год к году.

