Объем экспорта пшеницы из России оказался самым низким с сезона 2022-2023 года

«Русагротранс» прогнозирует, что в сентябре объем поставок за границу составит 4,3–4,5 млн т. Это на 14,5–18,3% ниже, чем за такой же период прошлого года. Директор «Совэкона» Андрей Сизов обратил внимание, что обычно на первые месяцы сельскохозяйственного года на зерновом рынке приходится максимальный объем поставок за рубеж. Из-за неудачного старта сезона были пересмотрены экспортные ожидания относительно всего года. Прогноз для пшеницы снизился на 0,4 млн до 43,4 млн т. До этого ожидания корректировались в сторону повышения.