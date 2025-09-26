Объем экспорта пшеницы из России оказался самым низким с сезона 2022-2023 года
Экспорт пшеницы с июля по сентябрь 2025 г. сократился на 28,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 г. и составит 10,9 млн т. Это самое низкое значение с сезона 2022-2023 гг. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков «Совэкона».
«Русагротранс» прогнозирует, что в сентябре объем поставок за границу составит 4,3–4,5 млн т. Это на 14,5–18,3% ниже, чем за такой же период прошлого года. Директор «Совэкона» Андрей Сизов обратил внимание, что обычно на первые месяцы сельскохозяйственного года на зерновом рынке приходится максимальный объем поставок за рубеж. Из-за неудачного старта сезона были пересмотрены экспортные ожидания относительно всего года. Прогноз для пшеницы снизился на 0,4 млн до 43,4 млн т. До этого ожидания корректировались в сторону повышения.
Сизов назвал основной причиной снижения российского экспорта низкий спрос со стороны зарубежных покупателей. Прежде всего, речь идет о Египте, который является одним из ключевых импортеров российской пшеницы. Сизов также указал на снижение рентабельности бизнеса российских экспортеров. В условиях сильного рубля и относительно высокой стоимости пшеницы внутри России поставки за рубеж становятся менее интересными. По данным «Совэкона», пшеница третьего класса в стране 17 сентября стоила 14 500 руб. за тонну. Год к году значение выросло на 4%.
По прогнозу Минсельхоза РФ, в 2025 г. урожай пшеницы составит 90 млн т и вырастет на 9% год к году. Рост обеспечивают в первую очередь регионы Сибири и центра, в которых формируются запасы. Экспорт пшеницы традиционно осуществляется из южных регионов, приближенных к портам. Однако они уже второй год подряд сталкиваются с резким падением урожайности в связи с засухой.
С 24 сентября ставка пошлины на экспорт российской пшеницы выросла почти в 1,5 раза, до 655,6 руб. за тонну против 495,9 руб. неделей ранее. Ставка пошлины на ячмень осталась нулевой, на кукурузу увеличилась в 1,9 раза и составила 743,1 руб. за тонну. Новые ставки действуют по 30 сентября включительно.
Плавающий механизм пошлин на зерновые действует в России с 2021 г. Размер ставки равен 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. Пересчет производится еженедельно на основе данных экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже.