Алиханов: в роботизацию промышленности вложат более 40 млрд рублей

13 октября сообщалось, что Минпромторг не станет вводить обязательную локализацию производства робототехники до 2030 г. и не будет учитывать этот фактор при распределении субсидий. Вместо этого ведомство намерено оценивать повышение производительности труда и эффективность внедрения технологий при выдаче будущих субсидий. По данным министра, сейчас в реестр российской промышленной продукции включены только шесть типов роботов от четырех отечественных производителей.