Алиханов: в роботизацию промышленности вложат более 40 млрд рублей

Алиханов: в роботизацию промышленности вложат более 40 млрд рублейСейчас в реестре продукции только шесть типов роботов от четырех отечественных производителей
В 2026–2028 гг. в развитие роботизации российской промышленности планируется вложить свыше 40 млрд руб., сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе правительственного часа в Госдуме.
По его словам, в текущем году чуть меньше 2,5 млрд руб. именно по части робототехники было направлено на меры поддержки. Но в следующие годы суммы планируют ощутимо увеличить.
«В следующем году – больше 9 млрд руб., в 2027 г. – больше 11 млрд руб. и в 2028 г. – почти 23 млрд руб. исключительно на меры поддержки по роботизации», – сказал он (цитата по ТАСС).
Алиханов отметил, что к 2030 г. Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира по уровню роботизации. Сейчас страна занимает 41-е место. Министр уверен, что с текущим темпом и мерами поддержки эту задачу получится выполнить.
13 октября сообщалось, что Минпромторг не станет вводить обязательную локализацию производства робототехники до 2030 г. и не будет учитывать этот фактор при распределении субсидий. Вместо этого ведомство намерено оценивать повышение производительности труда и эффективность внедрения технологий при выдаче будущих субсидий. По данным министра, сейчас в реестр российской промышленной продукции включены только шесть типов роботов от четырех отечественных производителей.