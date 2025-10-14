Газета
Главная / Бизнес /

Власти Алтая позитивно оценили предложение создать игорную зону

Ведомости

Создание игорной зоны в Республике Алтай может стать «еще одним привлекательным фактором» для развития туризма. Об этом «Ведомостям» сообщили в представительстве главы региона.

«Для региона это может стать интересным решением и еще одним привлекательным фактором для развития туризма. Мы готовы прорабатывать детали вместе с ответственными ведомствами – пока детального обсуждения не было», – заявили в представительстве.

14 октября Минфин предложил создать игорную зону в Республике Алтай. По версии министерства, игорная зона позволит увеличить турпотоки на территорию региона и создать новые рабочие места для жителей республики.

Сейчас игорная зона, где есть возможность легально играть в казино, есть в Алтайском крае. Также зоны установлены в Крыму, Краснодарском, Приморском краях и в Калининградской области.

