Алиханов: срок вступления в силу закона о локализации такси не будут переносить
Срок вступления в силу закона о локализации автомобилей, используемых для перевозки пассажиров в такси, меняться не будет. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Срок вступления в силу закона точно переноситься не будет. Это президентский законопроект. Он принят не так давно и еще не вступил в силу. Поэтому не видим смысла сейчас говорить о переносе», – сказал глава Минпромторга.
Алиханов уточнил, что для допуска автомобилей на рынок такси предусмотрено три критерия: уровень локализации, перезаключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в установленные сроки и отдельное решение правительства.
«Мы соответствующие предложения готовим, но будем исходить и отталкиваться в первую очередь из уровня локализации этих автомобилей», – добавил он.
По словам министра, специалисты ведомства оценивают, какие автомобили соответствуют требованиям по локализации. По его словам, Haval, который с 2019 г. работает в Туле, точно попадет в предложение, потому что компания выполняет взятые на себя обязательства по уровню локализации.
1 октября Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации машин для такси. В список вошла продукция шести брендов – «АвтоВАЗа», УАЗа, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвича». Всего – более 20 моделей, включая Lada Granta, Vesta, Niva Legend, Niva Travel, Largus, модели УАЗа «Хантер» и «Патриот», минивэн Sollers SP7, электрокары Evolute, три модели Voyah (Free, Dream, Passion) и автомобили «Москвич» (3, 3е, 6 и 8).
В Минпромторге отмечали, что перечень будет обновляться по мере появления новых моделей российских и локализованных иностранных брендов, участвующих в СПИК с учетом обязательств по углублению локализации.