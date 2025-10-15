Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Кук пообещал увеличить инвестиции в Китай на фоне угроз Трампа о пошлинах

Ведомости

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что увеличит инвестиции в Китай, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на продукцию иностранного производства. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, 15 октября в ходе визита в Китай Кук встретился с министром промышленности и информационных технологий КНР Ли Лэчэном, который призвал Apple тесно сотрудничать с местными поставщиками. Кук сказал, что Apple будет расширять сотрудничество с Китаем.

КНР – крупнейший рынок для Apple за пределами США и ключевой производственный центр, напомнило агентство.

Трамп пригрозил Китаю ответными мерами за отказ покупать сою у США

Политика / Международные новости

В апреле 2025 г. обострился торговый конфликт США и КНР. Тогда Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный 34%-ный тариф на китайские товары. 10 апреля начали действовать ответные 34%-ные пошлины КНР на весь американский импорт. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%.

Державы не стали вводить повышенные пошлины на фоне переговоров. Новый виток эскалации случился, когда Трамп 11 октября пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь