Кук пообещал увеличить инвестиции в Китай на фоне угроз Трампа о пошлинах
Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что увеличит инвестиции в Китай, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на продукцию иностранного производства. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, 15 октября в ходе визита в Китай Кук встретился с министром промышленности и информационных технологий КНР Ли Лэчэном, который призвал Apple тесно сотрудничать с местными поставщиками. Кук сказал, что Apple будет расширять сотрудничество с Китаем.
КНР – крупнейший рынок для Apple за пределами США и ключевой производственный центр, напомнило агентство.
В апреле 2025 г. обострился торговый конфликт США и КНР. Тогда Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный 34%-ный тариф на китайские товары. 10 апреля начали действовать ответные 34%-ные пошлины КНР на весь американский импорт. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%.
Державы не стали вводить повышенные пошлины на фоне переговоров. Новый виток эскалации случился, когда Трамп 11 октября пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.