Кук пообещал увеличить инвестиции в Китай на фоне угроз Трампа о пошлинах

В апреле 2025 г. обострился торговый конфликт США и КНР. Тогда Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный 34%-ный тариф на китайские товары. 10 апреля начали действовать ответные 34%-ные пошлины КНР на весь американский импорт. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%.